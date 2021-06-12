「大型移動殺人機器」只示範1次　看好了！短短5秒吞6紅單罰1萬3

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一部大貨車在台17線一處路口紅綠燈前，非但沒有減速，反而從慢車道超車，一輛機車差點被撞，這名機車騎士相當生氣，將行車記錄器影片透過警政信箱來檢舉，怒控對方是殺人機器！警方仔細看畫面，發現瞬間5秒就有6項違規，可以對這部大貨車駕駛開出1萬3千1百塊的罰單。

▲一部大貨車(紅圈)被民眾檢舉「大型移動殺人機器」，短短5秒6項違規 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

11日下午5點51分左右，一部大貨車在行經彌陀區中正東路與鹽埕大路2巷口時，非但沒有減速，甚至變換車道，從慢車道超車然後闖紅燈，過程中差點撞到一部機車。機車騎士被嚇到，事後把行車記錄器影片透過警政信箱來檢舉，同時怒控這部大貨車根本就是「大型移動殺人機器」。

▲一部大貨車被民眾（紅圈）檢舉「大型移動殺人機器」，短短5秒6項違規 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一部大貨車被民眾（紅圈）檢舉「大型移動殺人機器」，短短5秒6項違規 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調閱拿到影片後，仔細看畫面，發現在短短5秒鐘內，大貨車共有6項違規，分別有行駛慢車道罰900元、闖紅燈5400元、2次未依規定使用方向燈各罰2800元、未依規定按鳴喇叭罰300元以及在多車道不依規定駕車罰900元，逐項開罰，總金額為1萬3100元，同時還依照《道路交通管理處罰條例》記點5次，半年內若記點6次，可以吊扣駕照一個月，一年內被吊扣2次，將吊銷駕照。

▲一部大貨車（箭頭處），短短5秒6項違規，包含闖紅燈 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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