反擊柯文哲「內線交易」！高市衛生局：9日有公告　公告內容曝光

記者柯振中／綜合報導

台北市長柯文哲12日表示，11日晚間才接獲通知，疫苗準備配送，反觀高雄市一周前就收到通知，存在「資訊不對等」的狀況。對此，高雄市衛生局回應，指揮中心9日就有公告，12日開始陸續配送疫苗，市府早已造冊完畢。

▲柯文哲認為，高雄市一周前收到通知，可見「資訊不對等」。（圖／北市府提供）



高雄市12日收到9.1萬劑疫苗，下午就開始施打。柯文哲12日表示，疫苗的數量有客觀數據，但若沒有給出具體數量，會很難規劃，根本就是「資訊不對稱」，全國人民看在眼哩，並用股票市場比喻，「不曉得在政治場域，內線交易要算什麼樣的罪名。」

對此，高雄市衛生局簡任技正潘炤穎回應，指揮中心9日就已經公布，一到五類公費疫苗的優先施打對象，也有告知「12日將陸續配送至各縣市」，市府據此造冊完畢。

▼依據疾管署官網的新聞稿，指揮中心9日說明，從12日開始分階段配發疫苗。（圖／疾管署）



實際到疾管署官網，9日有發布一則以《因應COVID-19疫情，調整COVID-19疫苗公費優先接種對象》的新聞稿，內容中寫著，日本提供的124萬劑AZ疫苗完成檢驗封緘後，預計12日開始分階段陸續配送。

新聞稿內容寫著，至於施打得對象，將依照ACOP專家決議的優先接種順序，從疫苗開始供應後，開放第一類至第三類尚未接種第一劑疫苗者、住宿式長照機構工作人員及住民、洗腎患者、75歲以上長者，優先接種疫苗。

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