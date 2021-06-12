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8000劑AZ送抵嘉義市！85歲↑長者優先接種「里長、里幹事幫報名」

▲▼打疫苗,疫苗,注射,新冠肺炎。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市獲配8000劑AZ疫苗。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中央今配發50萬劑AZ疫苗給各縣市，稍早嘉義市長黃敏惠宣布，嘉義市本次獲配8000劑，15日起依照指揮中心公布最新公費接種對象順序施打，首波對象從85歲以上嘉義市民（民國25年12月31日（含）前出生）開始接種，將啟用大型場館港坪體育館作為快打站，而為了方便長輩，將由區公所里幹事、里長協助報名，讓長輩有疫苗接種的友善環境。

針對劑量分配，黃敏惠表示，700劑依規定須提供給中央單位派駐本市人員及地方第一至第三類對象造冊施打，1800劑提供洗腎患者施打。為照顧最脆弱的長照住民以及長輩，其餘5500劑，將提供1000劑給長照機構，4500劑給85歲以上市民。後續待中央疫苗撥補新的疫苗後，市府將再開放75歲以上長者分批接種，將疫苗給最需要的人，守護市民健康。

衛生局表示，首波85歲以上高齡長者接種疫苗方式如下：

一、 對象：嘉義市85歲以上長輩優先（民國25年12月31日（含）以前出生）。
二、 受理方式：即日起由里長、里幹事協助符合施打資格長輩報名。
三、 接種時間：110年6月15日(二)至6月17日(四)上午8時30分至下午4時
四、 接種地點：港坪運動公園體育館(嘉義市西區大同路320號)
五、 注意事項
(一)準備證件：身分證、健保卡。
(二)陪伴者：限1人，採實聯制。
(三)請提早15分鐘內報到，逾時視同放棄。

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