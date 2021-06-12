台中櫃姐這餐10人8染疫！家人從雙北、彰化來　外籍看護幫煮也中

記者唐詠絮／彰化報導

衛生局公布今(12)日新增2例本土確診，屬醫院傳播鏈的一環，母女2人都是在居家隔離中發病確診，感染源待查，至於櫃姐傳播鏈，則是來自台中、彰化、雙北及彰化縣5鄉鎮10人家族聚餐，目前得知8人確診，只有小阿姨及外甥女採檢陰性，感染率高達80%。

▲櫃姐家族群聚傳播鏈。（圖／記者唐詠絮攝）

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▲彰化縣政府6月12日防疫記者會。（圖／彰化縣政府提供，以下同）

今天新增的是醫院傳播鏈，陸續已經有11人發病，今天是被匡列居隔的婆媳確診，婆婆(88歲)原住在醫院6B病房、媳婦(60歲)陪病，2人5月29日採檢陰性，出院被匡列隔離，分別於6月10日採檢CT值14.96；媳婦則是於6月7日發病，採檢CT11.8，至於院內清空清消隔離後感染源已經清零。

至於櫃姐家族傳播鏈，葉彥伯指出，住在新北的表姊(20多歲)6月6日回家與外婆住1周後、6月4日當天由小阿姨載外婆到櫃姐家聚餐，由看護移工協助烹煮，一家人10人聚餐，2個家庭中，外婆與移工2人先發病CT值採檢11.1，之後包含櫃姐的爸爸、媽媽、阿嬤、姐姐、姪子全部染疫，已知有8人確診，高達80%感染率。

縣長王惠美指出，今天新增2例累積確診人數243人，死亡4人，居家隔離人數756人，完成篩檢人數34,343人，陽性率為0.71 %，致死率1. 65%，由於確診的婆媳是在居家隔離中發病，疫情仍在可控範圍，但她仍一再重申，端午佳節即將到來，提醒婆媽族買菜一次盡量買足1周、2周量，返鄉及家人都能自主健康管理14天。

衛生局長葉彥伯指出，從5月13日水果盤商家族傳播鏈至今已經1個月，確診人數在5月底有1個高峰往下走也是要小心，看起來最近是比較穩定，經由縣府主動監測，還是必須維持高度警覺。

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