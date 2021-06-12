台東今+0！8000劑日本AZ送到　明起首波開放4類對象預約

▲▼ 饒慶慶召開記者會，表示台東今日0確診，宣布8000劑AZ疫苗已到，公告4大類對象優先施打預約方式及種類。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣今(12)日0確診，至今維持累計22例確診個案。縣長饒慶鈴於記者會中說明最新一波疫苗施打對象及預約方式，台東分配到8,000劑AZ疫苗，將開放第一類醫事人員、養護機構工作人員、洗腎患者及75歲以上設籍台東長者4類對象施打，明(13)日8點起開放預約。

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饒慶鈴今日下午召開疫情記者會中表示，端午連假開始，請大家嚴守防疫，盡可能避免外出與移動。目前台東16個鄉鎮市衛生所、機場及火車站共18個快篩站，昨天開始啟用的火車站快篩，至今日中午有98人快篩，全為陰性，今天起至6/14配合車班持續提供快篩服務；至昨日為止，全縣累計2,179人次快篩、陽性維持6人(後續PCR檢測結果4人陰性，2人確診為案7815及7816)。

▲ 台東昨天開始啟用的火車站快篩，至今日中午有98人快篩，全為陰性。（圖／台東縣政府提供）

針對疫苗接種，饒慶鈴表示，台東縣至今謹守中央規範，前3批撥補的5,100劑疫苗均用於第一線醫事及防疫人員。目前縣府獲中央撥補的AZ疫苗共有8,000劑，台東依中央開放順位，將分配給第一類醫事人員、養護機構工作人員、洗腎患者、75歲以上設籍台東長者接種，此4類對象共有18,000多人，目前僅分配到8,000劑，因此首波75歲以上長輩僅限設籍台東者施打。

至於疫苗施打預約方式，如果想在台東市接種的民眾，可網路預約或打1999電話預約，預約時間自6/13上午8點開始至6/14下午5點，施打地點於靜思堂或體育館；想在其餘15鄉鎮施打者，請電洽各衛生所預約專線，預約時間6/13、6/14兩天的上午8點至下午5點，施打地點在15鄉鎮衛生所。感謝村里鄰長們協助瞭解實際居住在臺東75歲以上長者人數與施打意願。有施打意願的75歲以上鄉親，如果不會使用預約系統，可以請同住家人或村里鄰長幫忙依照規定進行預約。

饒慶鈴也補充說明，由於首波疫苗數量不足，採完全預約制，請大家務必透過電話或網路進行預約，已預約者請依預約時間、地點，攜帶身分證、健保卡及相關工作證明文件前往接種；未預約的鄉親請勿到場，避免群聚，待第二次中央配給疫苗後再預約施打。縣府也將持續積極向中央爭取疫苗，守護縣民健康。

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