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慶端午！高雄內門總鋪師親送150顆燒肉粽　旗山警讚：暖心又暖胃

▲▼總鋪師暖贈肉粽慰勞第一線警員，旗山警疫情期間不返鄉也能過。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲收到地方總鋪師包的肉粽，旗山分局的員警感到很感動。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

國內新冠肺炎疫情仍嚴峻，至今已累計411例死亡個案，面對今（12日）起連續三天的端午連假，政府呼籲民眾盡量減少移動，以免造成疫情擴散！不過連假期間警察工作不停歇，有感波麗士大人站在防疫第一線的辛苦，高雄內門區總鋪師「阿隆師」在端午佳節暨警察節（6月15日）前夕，特別包了150顆粽子，讓旗山的警察享用。

警方表示，「內門阿隆師」是地方上傳承二代的老牌辦桌世家，擅長各式辦桌「手路菜」，職人級的手作佳餚更是有口皆碑，掌杓近30年的總舖師湯富隆，同時也是內門警友站站長，平日打拼事業之餘，不忘回饋鄉里，熱心公益，感念旗山分局員警在嚴峻的防疫期間，執行各項防疫工作及交通疏導作為的辛勞，適逢端午節連假，特於今（12）日上午11點，親自把150顆「燒肉粽」送到旗山分局，以慰勉連假期間仍堅守工作崗位的員警辛勞。

▲▼總鋪師暖贈肉粽慰勞第一線警員，旗山警疫情期間不返鄉也能過。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲收到地方總鋪師包的肉粽，旗山分局的員警感到很感動。（圖／記者黃子倩翻攝）

「內門阿隆師」湯富隆表示：「這段期間員警真的太辛苦了，面對高風險、看不到的病毒，仍要全力以赴做好防疫工作，又加上端午節連假，許多員警不敢掉以輕心堅守崗位；自己只是盡一份綿薄之力，期望透過行動，為警察人員加油打氣。」

▲▼總鋪師暖贈肉粽慰勞第一線警員，旗山警疫情期間不返鄉也能過。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲切開肉粽來看，每一顆都包了滿滿的餡料。（圖／記者黃子倩翻攝）

旗山分局轄區內的派出所及交通分隊員警領取肉粽時，都感到很感動，忍不住直呼：「這肉粽擱燒滾滾捏！」、「阿隆師太棒了！」還有員警說：「這肉粽有媽媽的味道！」可見能在端午佳節吃到熱騰騰的燒肉粽，波麗士大人們心裡都暖暖的，紛紛表達對阿隆師的感謝。

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