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傳日月光中壢廠命租屋移工「不搬回宿舍就記過」　鄭文燦說話了

▲桃園市長鄭文燦12日主持防疫專案會議上，針對日月光中壢廠要求外籍移工遷回公司宿舍，違者記大過；鄭文燦表示，應該以獎勵為原則，會請勞動局了解清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦12日主持防疫專案會議上，針對日月光中壢廠要求外籍移工遷回公司宿舍，違者記大過；鄭文燦表示，應該以獎勵為原則，會請勞動局了解清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府為預防外籍移工群聚感染，最近推出「固安計畫」為移工進行篩檢，但卻傳出日月光中壢廠要求移工從私人租屋處搬回公司宿舍，否則要記大過處分；對此，市長鄭文燦表示，市府是鼓勵科技大廠讓移工搬回集中式宿舍，應該適用獎勵制度，如有記大過情況，這是違反規定，會請勞動局去稽查了解清楚。

據外媒報導，日月光傳出強迫在外租屋的移工搬回公司宿舍統一管理，違者將記過，引發爭議。對此，鄭文燦指出，市府是鼓勵各科技大廠，如果移工不外出可有獎勵制度，比如說是獎勵金，如搬回集中式宿舍，應予獎勵，據他了解，日月光應該是以獎勵金鼓勵住在外面移工搬回來宿舍，如果有記大過情況，「這是違反規定的，會請勞動局稽查」，我們希望以鼓勵方式而不是懲罰方式讓移工回到宿舍。

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鄭文燦說，有些移工不外出，企業還會祭出不外出獎勵金，包括代購物品，不外出、待在宿舍也有獎勵金，希望對待移工政策，儘管是三級管制，以獎勵為原則，這部分不能有處罰規定，會請勞動局了解清楚，據其了解，日月光應該是鼓勵性質而已。

▲桃園市長鄭文燦12日主持防疫專案會議，各局處報告最新疫情狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦12日主持防疫專案會議，各局處報告最新疫情狀況。（圖／記者沈繼昌翻攝）

此外，針對台北市好心肝診所等部分醫療院所有偷打疫苗事件，因為疫苗不足，市長如何看待？

鄭文燦認為，疫苗不足是大家都不足，雙北第一階段配賦的疫苗是第一、二類加第三類，其他縣市只有配賦第一類，二、三類很少，大家看數字就知道，第一階段10萬劑以上只有雙北，不管哪一個縣市執行疫苗多一點或少一點，有很多縣市在1萬以下，不管多或少都要按照中央規定造冊施打，按照合格類別施打，重要的是這兩個原則，目前以桃園來說，我們並未授權或分配給基層診所施打疫苗，即使莫德納8500劑，也只在11家有收治隔離病患責任醫院施打。

▲桃園市長鄭文燦主持防疫專案會議，針對擴大疫苗施打目標與方向。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦主持防疫專案會議，針對擴大疫苗施打目標與方向。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，我們會謹守造冊施打、合格施打2個原則，讓疫苗施打發揮更大保護力，在有限的疫苗，就是要讓保護力需要比較高的保護群體優先施打，這是基本道理，不管任何階層、職務，我們都應該謹守此原則。

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