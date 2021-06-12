快訊／桃園獲5.6萬劑AZ！跟進高雄「長者接種免排隊、免預約」

▲桃園市長鄭文燦說明AZ疫苗施打計畫。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌、陳羿妏／桃園報導

中央今（12日）將日本贈送我國的124萬劑AZ疫苗配發給各縣市。對此，桃園市長鄭文燦稍早召開防疫記者會表示，桃園市獲配5.6萬劑，15日於桃園25個接種站開始施打，預計三天內完成，第一階段將針對81歲以上長者、原住民75歲以上長者，第二階段則會針對75歲以上長者接種。

至於預約方式則與高雄市方式相同。鄭文燦表示，接下來會請各里的里長、里幹事在造冊後，週一（6/14）發送接種通知單給民眾，此外為了長者方便，也將提供輪椅、計程車及復康巴士服務。屆時民眾民眾只要攜帶健保卡、身分證，到指定接種站即可 ，盼能藉此達到「免排隊、免預約、分組接種」，而長照住民者則會由衛生局派員到院接種。詳細接種站資訊待下午記者會說明。

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桃園市25區接種站地點如下：

桃園區：陽明高中、武陵高中、大有國中、慈文國中

中壢區：新明國小、大崙國小、內壢國小、自強國中、龍興國中

八德區：八德國中、大忠國小

大園區：大園國小

大溪區：仁和國中、田心國小

平鎮區：新勢國小、南勢國小

新屋區：新屋國小

楊梅區：楊梅國中、瑞埔國小

龍潭區：龍潭國中、武漢國中

龜山區：壽山高中、大崗高中

蘆竹區：南崁高中

觀音區：觀音高中