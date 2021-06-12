不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」至少噴18萬

▲莊姓男子今年1月間入境桃園機場第二航廈時，未配合機場檢疫欲闖進入境大廳遭制止還怒推護理師成傷。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

莊姓男子今年1月間入境桃園國際機場第二航廈，未依規定完成檢疫申報與機場協勤之保全人員起爭執，衛福部疾管署楊姓護理師見狀趕往處理，莊男竟惱怒徒手推擠楊女，後為航警局人員送辦，桃檢依妨害公務罪嫌申請簡易判決處刑；桃園地院以莊漠視疫情、嚴重蔑視公權力，法紀觀念全無，審訊後依妨害公務罪判處6月有期徒刑，可上訴。

檢警調查，64歲的莊姓男子今年1月18日下午5時24分入境桃機第二航廈，未依規定完成檢疫申報，即欲闖進入境大廳，因而與檢疫協勤保全人員發生爭執，衛福部疾管署楊姓護理師見狀遂趕往處理，莊見楊女身著制服，知悉其為執法公務員，竟徒手推擠楊女，以強暴方式妨害楊女執行公務，案經航警局人員將莊依妨害公務移送桃檢偵辦。

莊男在檢方複訊時坦承犯行不諱，楊女與保全等3名證人則指證歷歷，航警局提供機場監視錄影畫面與密錄器影像截圖、光碟片等佐證，偵結依妨害公務罪嫌聲請簡易判決處刑。

桃園地院法官審酌，莊男無視政府對於防疫所做之努力，所為實屬嚴重蔑視公權力，法紀觀念全無，行為之惡性甚重；犯後已知坦承犯行，面對高感染風險、身心壓力負擔極大之執勤防疫人員所受侵害程度等一切情狀，審結依妨害公務罪簡易判決判處6月有期徒刑，如易科罰金，以每日1千元折算1日，本案還可上訴。

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