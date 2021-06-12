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苗栗單日確診2度超越台北！累計444人染疫　今僅獲配1.6萬劑AZ

▲▼苗栗縣長徐耀昌。（圖／翻攝徐耀昌臉書）

▲苗栗縣長徐耀昌。（圖／翻攝徐耀昌臉書）

記者黃孟珍、林冠吟／苗栗報導

苗栗縣因為電子大廠群聚案，連日確診數激增，確診數11日56例更是第二度超越台北49例，中央疫情指揮中心12日配發日本所捐贈的124萬劑疫苗，其中苗栗縣獲配1.6萬劑，原定11日晚間公告85歲以上長者優先施打，並須上網填寫Google表單登記，12日上午緊急喊卡，並宣布疫苗施打目前將在15日開打，以85歲以上長者與75歲以上原住民為優先施打對象。將透過村里長造冊並通知施打時間及地點。

在日本所捐贈的124萬劑疫苗中，苗栗縣政府僅分配的1.6萬劑，12日累計確診人數更是來到444人，11日確診人數暴增到56人，第二次超越台北，第一次超越台北市在6月6日，苗栗75例，台北64例，再次成為第二多確診的縣市，相對於其他縣市苗栗僅分配到1.6萬劑，數量仍顯不足。

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苗栗縣政府原在11日晚間宣布，疫苗施打將以85歲以上長者為優先施打對象，還需線上填寫Google表單登記，不過12日上午8點一開放登記，18張表單全部不能登記，緊急宣布喊卡，暫緩報名登記，慘遭縣議員曾玟學等人吐槽，並在下午正式宣布，優先施打對象仍以85歲以上長者與75歲以上原住民為主，15日才會正式開打，將會按照原訂施打期程與各地縣市政府一致。

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