苗栗+9緩下了！陳時中「比昨天少一些」曝全台狀況　1張圖看分佈

▲0612全台本土病例總數地圖。（圖／ETtoday）

網搜小組／鄺郁庭報導

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增250例本土病例，確診個案中增26例死亡；其中，爆發科技廠移工群聚感染的苗栗縣今日新增9例，大規模篩檢後病例數已下降。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，方便讀者看出全台最新狀況。

指揮中心表示，今日新增之250例本土病例，為116例男性、134例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今（2021）年5月28日至6月11日。

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▲0612本土單日新增地圖。（圖／ETtoday）

個案分佈以新北市133例最多，其次為台北市65例，基隆市16例，桃園市13例，苗栗縣9例，花蓮縣3例，宜蘭縣、新竹市、彰化縣及台中市各2例，高雄市、雲林縣、新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，45例為已知感染源，7例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增26例死亡個案，共計為男性17位、女性9位，年齡介於40多歲至100多歲，發病日介於5月15日至6月9日，確診日介於5月18日至6月11日，死亡日介於6月4日至6月11日。

全台今年已累計 11484 名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 5538 人

台北市 3861 人

基隆市 241 人

桃園市 547 人

新竹市 32 人

新竹縣 51 人

苗栗縣 418 人

台中市 172 人

南投縣 30 人

彰化縣 242 人

雲林縣 19 人

嘉義縣 17 人

嘉義市 9 人

台南市 39 人

高雄市 62 人

屏東縣 33 人

宜蘭縣 92 人

花蓮縣 50 人

台東縣 22 人

連江縣 4 人

澎湖縣 5 人