影／桃園移工被匡列竟落跑！衛生局急通報移民署　現場驚見5人群聚

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名丁姓越籍移工，因曾接觸確診移工被衛生局列為疫調對象，未料本月9日卻失聯下落不明，衛生局通報移民署桃園市專勤隊協助，桃園專勤隊成立專案小組尋人，2小時後在龜山區民宅尋獲丁姓移工到案，還在同住處查獲另外4名越籍移工，全案將丁男送醫採檢，再搭乘防疫計程車送至檢疫旅館進行隔離。

▲桃園市衛生局本月9日通報曾接觸確診者之丁姓越籍移工，疫調中卻失聯下落不明，桃園市專勤隊在龜山區民宅查獲到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市專勤隊指出，本月9日下午4時許接獲桃園衛生局通報，1名曾與確診個案接觸者越南籍丁姓移工失聯請求協尋，專勤隊立即派遣專案小組追查，經調閱相關資料，發現丁姓移工可能藏匿在龜山區民宅躲藏，當日晚間6時許，在龜山區一處民宅果然發現丁姓移工藏匿在民宅內。

▲桃園市衛生局本月9日通報曾接觸確診者丁姓越籍移工失聯，桃園市專勤隊在龜山區民宅查獲，屋內還有其他越籍移工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市專勤隊說，丁姓移工被查獲時並無發燒或咳嗽等症狀，專勤隊員隨即通報衛生局，調派防疫計程車送往醫院進行採檢，再轉至檢疫旅館進行隔離；此外，該民宅尚有4名越籍移工同住，且共用衛浴設備，衛生局人員要求一併送醫採檢後安排至防疫旅館進行隔離。

移民署強調，5月中旬推動「安心採檢防疫專案」以來，對於策動外來人士採檢已有具體成效，對於衛生局協尋請求亦全力配合協助，共同防止疫情擴散；移民署呼籲，若有聘僱外籍移工之工廠或人力仲介公司，應注意移工防疫措施是否落實，若聘僱移工有疑似症狀，儘速安排採檢。

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