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查疫苗忙到深夜　高虹安嘆：希望我們的政府也還醒著

▲▼高虹安感嘆政府對疫苗數量不清楚。（圖／翻攝高虹安臉書）

▲高虹安感嘆政府對疫苗數量不清楚。（圖／翻攝高虹安臉書）

記者蔡文鈴／台北報導

民眾黨立委高虹安在立院質詢疫苗議題受到討論，獲封「立院女戰神」，她11日晚間在臉書發文感慨，我們的最高行政首長與防疫指揮官，對於台灣現在重中之重關乎人命的疫苗採購到貨和預算，對於這些重要的數字似乎是搞不太清楚，或是有所隱瞞。不知道數據、沒有扎實準備，就只好在台上實問虛答、避重就輕。

高虹安表示，早上陳時中部長回答八月底前可以到1000萬劑，國產佔約100多萬劑，也就是約1成，但下午回答其他委員，卻又說不到5成。不禁令人不解，蘇院長早上才在立法院專案報告清楚說出「八月底到貨一千萬劑疫苗」，不應該是將各種來源的到貨數量加總後，有所本的說出一千萬這個數字嗎？怎麼連含多少國產疫苗都說不清楚、反反覆覆？

高虹安說，為了準備質詢，包括團隊協力找資料、看預算書、查議事紀錄，自己也親手一筆一筆寫下數字，理出官員承諾和媒體報導與數字之間的邏輯，才整理成質詢綱要和簡報。透過分析資料與推論，拼湊尋找真相，剩下不清楚的拼圖，就是帶到議場質詢台上的問題。所有這些事前準備，都是為了上台後把握在短短15分鐘內，可以釐清社會大眾諸多疑慮，讓官員可以對民眾有清楚的交代。

高虹安也說，質詢並不是秀場，「我們是在審查國家面對疫情重要的紓困預算。過去的預算是怎麼花的，以及現在追加預算又該怎麼用？這些都必須要講清楚，因為這全部都是人民辛苦的納稅錢。」

高虹安質疑，國產疫苗為何急著採購、去年預算的餘裕又是否足以支應？第3次追加預算預計6/18才會通過，為何5/28就可以簽約採購？這筆預算究竟是從何而來？國產疫苗的採購價格又是多少？她認為，國家是有財政紀律的，沒有預算的審查與通過，又怎麼可以直接動支？如果是上一次追加預算的餘裕，那應該也能清楚說明經費動支的情形。

高虹安強調「做錯事不可怕，可怕的是重複犯錯」，相信民眾並不想看到官員被罵、不想看到官員一問三不知，其實他們想知道自己的血汗錢有被官員放在心上、妥善運用，這才是大家的期待。

高虹安表示，立法院是民意展現的最高殿堂，身為立法委員要代表民意監督政府，這就是我現在的工作。每個人在他的位子上都有自己的角色，只有分工合作、每個人認真做好自己的工作，才能讓國家社會前進。

此外，高虹安也透露，雖然立委的工作和自己以前的經歷、專業很不一樣，但她都是一樣地認真準備、全力以赴。也謝謝大家的肯定和鼓勵，很高興看到更多人，願意花時間瞭解與我們切身相關的公共議題。她坦言，最近常常到深夜也還醒著，「希望我們的政府，也還醒著。」

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