9.1萬劑AZ疫苗到高雄！前五類依造冊接種　高齡長輩15日開打

▲高雄市於12日上午獲配9.1萬劑疫苗 。（圖／高雄衛生局提供）

記者洪靖宜／高雄報導

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，最新一批疫苗各縣市到貨，高雄市於上午獲配9.1萬劑疫苗，衛生局表示，12日下午起依既定名冊排序接種，還是先針對五類人員優先施打人員，而高齡長輩部分還是依照原定時間從6月15日開始施打。

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▲9.1萬劑疫苗到高雄 。（圖／高雄衛生局提供）

高雄市衛生局表示，於12日上午已接獲中央配送9.1萬劑疫苗，除分配軍人1.1萬劑專案專用外，將先針對前五類人員優先施打，包含醫事人員、防疫人員、高風險工作者、因特殊情形必要出國者、機構與社福照顧系統人員及其受照顧者與洗腎患者。





▲高雄市於12日上午獲配9.1萬劑疫苗 。（圖／高雄衛生局提供）

而社區長輩仍依既定排程於6月15日開始施打，分三波接種，首波為6/15至6/17為87歲以上民眾，暫定6/18至6/22為80~86歲，預估6/23後為75歲至79歲。衛生局表示，感謝中央流行疫情指揮中心在最短時間內配送疫苗到位，高雄市政府下午起將依既有名冊陸續接種符合資格的各類對象，通知時間地點依序報到，遵守秩序提升接種效率。





▲疫苗溫度監視卡 。（圖／高雄衛生局提供）

▲高雄長輩疫苗接種日 。（圖／高雄市府提供）

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