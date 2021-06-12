北市疫苗預約系統完整　黃珊珊：會針對75歲以上長者做修正

▲新冠肺炎疫情升溫，南門市場身分證分流實名制情形。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心11日晚間宣布，日本捐贈近124萬劑AZ疫苗，將先配送50多萬劑，還稱最快今天可以開打，讓地方政府措手不及，後續才定調「原則15日開打」。對此，北市副市長黃珊珊說，台北市的疫苗系統其實從流感疫苗就已經非常完整，這次主要是針對75歲以上老人的預約系統，10點30分左右開完會後會跟大家報告。

黃珊珊表示，北市的疫苗預約系統在12日中午會公告，請大家耐心等候，本來昨天壓力測試今天會做一些修正，如果突然提早的話，可能時間上會壓縮，我們會盡快公告，10點30分左右開完會後會跟大家報告。

另外，有基層診所醫師直言，疫苗系統到昨天都還不能測試，壓力測試會有問題？黃珊珊說，台北市的疫苗系統其實從流感疫苗就已經非常完整，這次主要是針對75歲以上老人的預約系統，台北市有非常多的老人健檢經驗，所以目前為止的方式，只要系統修正好，很容易大家都可以上手。

黃珊珊指出，若個別診所以前沒有配合打過疫苗，那的確幫不上什麼忙，但是如果現在配合上的話，我們希望散在各個醫療診所，都可以讓老人家就近去打，這才是我們的目標。重點在於，中央打亂地方的腳步，不過北市還是會把他做好溝通好再上路。

▲台北市副市長黃珊珊視察南門市場身分證分流並受訪。（圖／記者林敬旻攝）