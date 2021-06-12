反擊「再貴都要買」　高虹安嗆陳時中：大家要的是國際認證的疫苗

▲高虹安質詢陳時中。（圖／翻攝國會頻道）



記者蔡文鈴／台北報導

針對傳出國產疫苗價格貴出8倍，民眾黨立委高虹安11日在立院質詢時質疑，依照媒體曝光合約，價格是全球數一數二貴，而衛福部長陳時中卻動怒表示：「前一段時間大家說再貴都要買，不要昨天講的今天又忘了！」對此，高虹安晚間在臉書發文批評，這句話完全是偷換概念、邏輯謬誤，再貴都要買的疫苗是「國際認證的疫苗」。

高虹安在質詢時質疑，依照合約，國產價格是全球數一數二的貴，且當中有不平等條款「如果廠商證明盡最大努力，沒辦法追償已付契約價金」，但陳時中反駁，這類採購合約都是這樣子，國外疫苗也都是這樣子，如果沒簽這樣的合約，根本沒有廠商（要做），我們一劑疫苗都買不到。

高虹安表示，國產疫苗如果性價比是好的，貴一點當然無所謂，如果可以應付病毒突變、取得國際認證，三期試驗跟國際標準一模一樣，貴一點怎麼有所謂？陳時中則回應：「對啊，如果打下去大家都不生病馬上好，再貴也要買。」

高虹安回擊，「您這樣有點氣話」，陳時中則說，「沒有氣話，我是告訴你這是有一定程序、手續在走的」。

這段質詢內容在網路上獲得廣大的討論，高虹安隔空回應陳時中「再貴都要買」這句話，完全是偷換概念、邏輯謬誤！

高虹安要陳時中部長，請搞清楚，之前大家說再貴都要買的是「國際認證的疫苗」，是「已經打了十幾億劑、有做三期、保護力有科學數據佐證的國際疫苗」，而不是國產疫苗！按您的意思，難道疾管署採購國產疫苗買貴了，是大家的責任嗎？這真的不是政務官答詢民意代表時應該有的態度。

高虹安指出，疫苗取得和國產疫苗研發進度的議題，在立院和社會輿論已延燒多日。隨著疫情的持續，大家期盼能盡快回到正常的生活，而最重要的是依靠提升全國疫苗覆蓋率，因此全民都高度關心，希望早日人人都有機會把疫苗打好打滿，免於病毒侵襲、缺氧猝死的恐懼。

高虹安感慨，疫情進入社區感染後，到今天正好滿一個月，累計1萬0921人確診、349人死亡。疫情肆虐的腳步，至今仍未停歇。可能很多人心裡都有著這樣的疑惑：「台灣怎麼會走到這一步？我們的疫苗取得策略又出了什麼問題？」

高虹安強調，會持續追蹤議題、努力監督，也希望政府在獲取疫苗力道上繼續加油，於國會殿堂正視問題、平心靜氣回應。放下政治，理性對話，才是回應社會疑慮最好的方式！