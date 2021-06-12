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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣成「疫情扭曲」的環境　他揭蔡英文10點「政治算計」

▲▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文。（圖／總統府提供）

記者蔡文鈴／台北報導

衛福部長陳時中近日接受立委備詢關於疫苗、3+11等議題罕見動怒，而屢受外界質疑的國產疫苗受到總統蔡英文力挺，令外界備感憂心。對此，資深媒體人王尚智觀察到10個面向，發現這一切都是以蔡英文他們的「政治算計」去投射的。

王尚智表示，立法院開議還是逼出不少「真相」，原本都是單方面聽陳時中，每天下午記者會的「謊言連篇」，如今改以與多位立委質詢「唇槍舌戰」，許多真面目果然即時揭穿。尤其衛福部次長「石崇良」，在立法院公開且完全絕口不肯提「3+11」，而是將疫情爆發的責任全部推給「萬華」！

王尚智批評，這是這一整波疫情中，所有政府官員裡「狗腿、噁心」的最不要臉的最極致！再度印證了民進黨官員注定要為疫情「下地獄」的清單中，果然有著同樣至少十類人物的順位，大小不缺。衛福部有這種專業外行又腿巴子的部長、次長，難怪中研院士陳培哲說他開了50多次會、提了無數具體意見，就是「沒人聽、不當回事」！

此外，王尚智也說，蔡英文頻繁直播，大言不慚的說「疫情已經被控制下來」，還說關於疫苗「政府超前部署，七月底將有大批疫苗可以施打』。他諷刺，這女人「失心瘋的幻覺」真有意思！看著讀稿機卻連演也演不出傷感表情，更別指望她會跑去醫療前線探望。即使疫情與人命至此，一個聲望崩碎的總統依然還能有臉「指著遠方星辰、踏著腳下枯骨」，字字說出與基層民眾真實感受完全相反的「文青邏輯」。

王尚智認為，眼下的台灣，就是一個「疫情扭曲」的時空環境了。疫苗遠遠不夠，政府看得到唯一用心做的，只有與「利益輸送」無二無別的「保駕護航國產疫苗」！然後蔡英文的說法是：「要在9月底前國人完成7成疫苗施打」。
民進黨永遠就是將「說謊」拿來「說夢」的政黨！

針對國內近期疫情、疫苗爭議，王尚智表示，其實是以蔡英文他們的「政治算計」去投射，而我們都可以早早觀察且「預測」今後時事的變化，有以下幾路，共10個切面：

1.民進黨內部已經感受到「民意不滿」，但認為一切來自「疫情壓力」！所以只要波段操作一種「疫情抒解」的宣傳，民意不滿就會陸續消失。

而當最具體的，是將國際各方致贈或取得的「疫苗抵台」分散，包括美國75萬劑以及其它零星國際疫苗，每一次進行多波段的大內宣，造就疫苗「此起彼落陸續到達」的民意印象。

2.繼續阻止郭台銘、佛光山民間採購的程序，至少拖到民間民意也「麻木」為止；幫助扶持科技業或工商團體第三方民間疫苗採購通過，破除郭台銘等人的聲望局勢。

3.扶持國產疫苗策略「由暗轉明、強渡關山」，五月底立法院院會結束，今後都是行政權主導一切的天下。國產疫苗眼前只需要鎖定「內部行政程序通過」為主目標，不必再加大民間宣傳。

4.CDC嚴控確診人數、死亡率的數字發佈，必要時「微調數字」，今後一切以「施打國產疫苗」為主訴求，不再主動擴大支援基層快篩的規模，力求確診數字下壓，避免造成疫情繼續失控印象。

5.排除所有「反對國產疫苗」的院士、專家、學者的輿論影響力與審核權限。

6.網軍繼續攻擊柯文哲、侯友宜，特別是將涉及確診染疫的民間衝突個案，轉嫁到柯、侯基層防疫不力與行政缺失，而非中央防疫的權責。

7.基層醫療人員的不滿控訴，找關係人進行約談話化解，或對醫院管理高層施壓，要求加強管制。

8.今後繼續增加由總統親自發佈政策與疫情利多的頻率。

9.開始加強政府執政高層（蔡英文、蘇貞昌、陳時中）的體恤悲情的公眾形象，聯合「網軍、網紅、媒體名嘴」一起加大宣傳。

10.以疫情為由延期「8月公投」，避開疫情民意不滿高峰。

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