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巴拉圭「公開接種者名單」打擊特權疫苗！　參議員插隊被逮慘下台

▲巴拉圭,新冠肺炎,巴拉圭疫情,世界疫情,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭新冠疫苗劑量稀少，目前僅能供7%人口施打。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

巴拉圭疫情嚴峻，是全球死亡率最高的國家之一，且疫苗劑量僅能供7%人口施打、接種率低迷，卻有根深蒂固的貪腐文化。衛生部為遏止「插隊打疫苗」歪風，在官方網站上建立公共資料庫，列出所有接種者的姓名、施打地點、疫苗廠牌及接種劑數，有效防範不符資格的權貴精英搶占資源，也讓一名執政黨參議院黯然下台。

根據巴拉圭接種者名單，該國目前約42.3萬人接種，前總統盧戈（Fernando Lugo）於5月19日施打第1劑俄羅斯疫苗Sputnik V，知名喜劇演員維拉（Carlitos Vera）接種印度疫苗Covaxin，全都一覽無遺。

衛生部副部長索莎（Lida Sosa）表示，接種者可以要求不列入公開名單，但目前無人選擇匿名。他透露，一些民眾瀏覽名單後，發現不符資格接種者並通報衛生部，「這是公民監督的工具」。

▲巴拉圭,新冠肺炎,巴拉圭疫情,世界疫情,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭衛生部認為7月疫情將持續嚴峻，因為民眾「疲憊且受夠了」，開始疏忽防疫措施。圖為病患聚集在院外帳篷區。（圖／達志影像／美聯社）

《彭博社》報導，阿根廷、秘魯、黎巴嫩、西班牙和菲律賓都因「VIP接種醜聞」引發巨大爭議，巴拉圭在NGO「國際透明組織」2020年貪腐感知指數中名列南美洲第2，民眾普遍擔憂「插隊打疫苗」現象。但是，如果在其他公衛資訊法律嚴格的國家，此種高程度揭露患者資訊的政策，恐怕遭到禁止。

23歲軟體工程師桑切斯（Valentin Sanchez）編寫程式，比對名單姓名與身分證號碼後，發現執政黨紅黨（Colorado Party）參議員古辛基（Mirta Gusinky）插隊，此人5月在輿論譴責下辭職。他也間接推動衛生部調查插隊現象，揪出88例違規，「我們的疫苗非常少，而且人們不相信程序，給予信心的唯一方法就是這個名單」。

▲巴拉圭,新冠肺炎,巴拉圭疫情,世界疫情,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭,新冠肺炎,巴拉圭疫情,世界疫情,疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴拉圭累計38萬例、超過1萬起死亡病例。（圖／達志影像／美聯社）

巴拉圭累計38萬例、超過1萬起死亡病例，過去7天每100萬人中近126人死亡。該國目前僅開放醫護、孕婦或60歲以上公民施打，接種資格12日起擴大至55歲以上民眾。雖然政府已採購、獲捐贈98萬1400劑，另外正在進行約800萬劑的採購，但許多有錢人不願等待，飛往美國邁阿密或其他地方接種。

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