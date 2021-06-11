大鬧救護車畫面曝！失控男沒戴口罩路上狂咳乾嘔　上銬送醫治療

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名24歲的張姓男子自稱要與人到派出所和解，表示自己身體不適，未料救護車來了男子不願配合相關程序，跳下救護車，還脫口罩在街上亂跑狂叫，還不斷咳嗽和乾嘔，警消費了一番功夫將人上銬強制就醫，他還不斷大吼大叫，警方表示，張男仍在醫院治療中，未戴口罩部份將依規定送衛生局裁罰。

▲男子在大馬路上咆哮咳嗽。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄梓官區一名24歲張姓男子9日晚間進入岡山分局赤崁派出所，自稱與人約定要談和解，接著突然告訴警方自己心悸身體不舒服，值班員警立即協助聯繫119救護人員到場。未料救護人員到場後都還沒詢問TOCC及病史張男就自行跳上救護車，還將口罩脫下乾嘔並不斷咳嗽。

▲男子被送上救護車過程還不斷咆哮。（圖／記者洪靖宜翻攝）

救護人員請他配合相關程序，沒想到他情緒開始失控，跳下救護車後，在路上狂奔，張男越來越失控，還一度想跑進附近民宅內，救護人員及員警不斷要他將口罩戴好，不過他則大吼：「我很不舒服」，警方勸說：「口罩戴起來送你去醫院」，接著他就在開始大馬路上不斷咳嗽、乾嘔，不少附近居民都能聽到他的吼叫聲出來觀看，警方費了一番功夫才將他制伏，將人抬上擔架，過程中他不斷想掙脫，並咆哮：「我想上廁所，救命啊，你們怎麼可以這樣」。

▲警方費了一番功夫將他壓制。（圖／記者洪靖宜翻攝）



警消人員將男子送往國軍高雄總醫院左營分院急診室治療，所幸經醫院快篩與PCR檢測結果皆為陰性，至直到今天下午，仍因精神不穩定，持續在醫院治療中；至於未戴口罩部份，警方依《傳染病防治法》相關規定予以製單舉發。

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