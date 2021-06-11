記者會開一半...陳其邁突拿「撞球桿」　網狂刷留言！原來是傳承

▲陳其邁於防疫記者會拿出撞球桿 。（圖／高雄市府提供）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市連續五天零本土案例，高雄市府11日依然召開記者會，針對疫情相關資訊發布，特別的是，在說明高齡長輩疫苗接種站時，因為接種地點眾多，大海報一連三張，這時陳其邁突然拿出一支撞球桿，也引發收看直播的市民開始狂刷留言，好奇問「哪裡借來的啦，太好笑了」，據了解這支球桿有獨特含意，是行政院長蘇貞昌傳承的。

▲陳其邁於防疫記者會突然拿出撞球桿 。（圖／高雄市府提供）

高雄市長陳其邁11日主持防疫記者會時，針對高齡長輩接種疫苗做說明，除了報告接種日期，還宣布提供了129處社區接種站，因為接種站眾多，工作人員拿來了三張大海報，這時陳其邁站了起來，並且拿出一支撞球桿開始比劃，撞球桿一出現引發正在收看直播的網友立刻留言「那是撞球桿嗎」、「哇，新工具，撞球桿」、「看到桿子我笑了」、「邁邁老師的新教具」、「我想跟邁邁撞一場」、有人直呼「哪裡借來的啦，太好笑了」

▲陳其邁手上這支撞球桿別有意義 。（圖／高雄市府提供）

到底怎麼會突然拿出這支撞球桿呢？據了解，該撞球桿是行政院院長蘇貞昌在每每在說明政策時，用來講解政策的工具，象徵「有政府、會做事」。去年，陳其邁辭去行政院副院長職務，投入高雄市長補選，蘇貞昌院長南下輔選，並傳承這支撞球桿，之後就一直放在市長辦公室，要延續「會做事」精神，隨時提醒自己，政策的制定及推出一定要接地氣。

因此陳其邁在防疫記者會上說明高齡長輩的疫苗接種策略時，首度拿出這支「會做事撞球桿」，完整闡述市府提供的服務，貫徹「不用預約、不用排隊、一定打得到」三大原則，招募熱血計程車協助載送行動不便長輩，並於全市鋪設129個接種站，以用最貼心的方式，服務所有長輩朋友安心接種疫苗。

時間對我們來說完全沒用！

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