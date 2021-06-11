國產疫苗、國外疫苗能否混打　衛福部：需要做臨床試驗

▲醫護人員施打莫德納疫苗。（圖／記者周宸亘攝）



記者林銘翰／台北報導

高端疫苗二期10日解盲完成，民進黨立委蔡易餘11日表示，國產疫苗與國外疫苗是否可以混打。對此，衛福部次長石崇良表示，國產疫苗需要做臨床試驗，證實混打之後效果怎麼樣，以及有沒有產生特別的副作用。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會11日舉行聯席會議，繼續審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111 年6月30日）」，並邀請相關部會首長列席備詢。

蔡易餘質詢時指出，國產疫苗二期解盲成功，至少確保疫苗是安全的，之後要再拚三期，證明防護力可以到什麼程度，還會有國際認證問題，是政府未來要努力的方向，他絕對百分之百支持。

蔡易餘詢問，現在大家有個疑問，就是國產疫苗與國外疫苗可不可以混打，以及未來民眾在申請外國旅遊時，在外國的旅遊文件是否會一致。

石崇良說明，有關疫苗混打的問題，現在國際上已經有一些疫苗在做研究，國產疫苗也需要做一點臨床試驗，證實混打之後效果怎麼樣，以及有沒有產生一些特別的副作用。

石崇良指出，大家很關心國際認證，最重要的還是關係到跨境進出，有沒有比較特殊、方便的管道，不需要入境之後還要做隔離，現在有些國家是根據打的是疫苗、有的是根據從哪一個國家來，每個國家方式不一樣。

蔡易餘建議，國產疫苗二期剛通過，衛福部要盡快著手進一步研究，證明國產疫苗可不可以與其他疫苗混打，如果可以是在怎樣的狀況，以及未來會爭取到什麼程度。

對此，石崇良說，衛福部一定會要求國產疫苗要進入三期臨床試驗。

其他人也看了這些新聞...

►國產疫苗7月開打 衛福部：不易應付新冠變種病毒

►陳時中首透露「國產疫苗採購價」：單價比750元高一點

►好心肝診所違規打疫苗！ 北市衛生局長黃世傑口頭請辭



► 更多關於新冠疫情