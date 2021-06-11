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快訊／全國學生提早放暑假、提前開學？　教長潘文忠：不太容易

▲▼新北市停課不停學實施第三天，上線學習塞車卡頓的狀況已明顯好轉，一早上課時間一到兩名國中小學生就一同上線學習。（圖／記者湯興漢攝）

▲全國三級警戒延長至6月28日，全國各級學校配合停止到校上課至暑假。（圖／記者湯興漢攝）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎本土疫情延燒，全國三級警戒延長至6月28日，全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。民進黨立委蔡易餘11日提議，乾脆讓學生提早放暑假，下個學期視疫情狀況，再決定是否要提早開課。教育部長潘文忠回應，如果馬上把全部課務告一段落，不太容易適用在所有學校。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會11日舉行聯席會議，繼續審查行政院函請審議「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案（109年1月15日至111 年6月30日）」，並邀請相關部會首長列席備詢。

蔡易餘質詢時表示，三級警戒展延至28日，學生都已經在家就學，停課不停學是原始態度，但對於偏遠地區孩童的受教權不公平，能不能直接讓學生提早放暑假，下個學期視疫情狀況，再決定是否要提早開課，比較不會讓小朋友在學習過程中無所適從。

對此，潘文忠說明，教育部再一次將停課不停學延展到暑假，這段時間有些學校在做相關期末的處理，本來就在這次的安排裡面，也都留有比較彈性、多元的方式，讓學校與老師視實際情況安排，「所以這個階段如果馬上全部課務先告一段落，對其他學校不太容易適用」。

潘文忠也說，現在的家長、老師們都很辛苦，整個疫情的發展不容易掌控，對於偏鄉或這次學習上有不足的地方，他已經請國教署研擬方案，等到疫情告一個段落、平穩下來，如果學校有提出要幫孩子補強課程，教育部會準備一些資源支持，讓學習的結果更加完整。

此外，蔡易餘也提到，針對大學生受到疫情的影響，教育部有提供相關住宿補貼，但是也有部分高中生在外住宿，詢問教育部是否比照辦理。

對此，潘文忠表示，這部分可以比照大學生，但是還是有個前提，就是這些學生的家庭確實受到疫情影響，或者是經濟上有困難，不是普遍住宿生都補助，必須符合受到疫情影響的條件。

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