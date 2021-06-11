　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／新光三越站前店染疫櫃姐現況曝　收治隔離崩潰喊：快瘋了　

▲新光三越站前店外觀。（圖／翻攝自Google Map）

▲新光三越站前店外觀。（圖／翻攝自Google Map）

記者吳奕靖／台北報導

台北新光三越站前店櫃姐確定染疫，其中一名家住基隆，因為警覺性高自行前往採檢確診，目前被收治在某訓練中心當中，她表示自己目前身體情況還好，沒有出現症狀，只是擔心自己婆婆、老公以及2名小孩情況，但是坦言確診訊息，讓自己也「都快要瘋掉了」。

【相關新聞閱讀】獨／新光三越站前店3櫃姐確診！上班20天狂咳　今提早打烊大消毒

[廣告]請繼續往下閱讀...

《ETtoday新聞雲》記者透過關係連絡上一名新光三越站前店的染疫櫃姐，她表示自己「目前情況良好」一切還好！現在被收治在某訓練中心隔離觀察中，但是她的心裡相當擔心自己同住的4名家人，分別是婆婆、老公以及2名小孩，她說老公的PCR檢測是陰性，每天也會量小孩的體溫，目前情況也還OK。

她也非常關心同層樓被其他同事認爲是「感染源」的W姓櫃姐情況，所以她透過疾病管理中心的關心電話裡頭，也詢問了這名W小姐的情況，她轉述：「還居住租住處」，質疑「她這麼嚴重為什麼還沒有去隔離」？讓她氣得直接在電話裡頭開罵：「這就是防疫破口」。而且她也想告訴這名W姓櫃姐「我都被你害成這個樣子，請你要誠實告知疫調，不要一錯再錯」。

▲記者透過友人找到一名新光三越站前店染疫櫃姐，轉述現況 。（圖／友人提供）

▲記者透過友人找到一名新光三越站前店染疫櫃姐，轉述現況 。（圖／友人提供）

▲記者透過友人找到一名新光三越站前店染疫櫃姐，轉述現況 。（圖／友人提供）

▲記者透過友人找到一名新光三越站前店染疫櫃姐，轉述現況 。（圖／友人提供）

《ETtoday新聞雲》9日獨家接獲新光三越站前店櫃姐投訴，她向記者表示有一名W姓櫃姐同事，在5月中左右6名家人確診，之後W姓櫃姐的媽媽不幸於5月22日死亡，W姓櫃姐在5月初有回去幫母親慶生，然後她自己又跟同事分享提過5月7日左右，母親有煮麻油雞給她吃，這表示應該有接觸兩次，5月下旬之後則傳出她的家人有6位確診，她媽媽之後過世，迅速火化。

更讓投訴人崩潰的是，這名W姓櫃姐6月8日被通知確診，而消息傳出後，其他櫃姐都很震驚，指在外自行租屋的W姓櫃姐疑隱瞞慶生、吃麻油雞的接觸史，因為從5月間她照常上班，可是卻出現相關症狀，投訴人說：「她狂咳，從20號左右就開始狂咳，咳了近20天再加上她嗜睡，就是一直不斷的在睡覺，她有異常反應的時候，我們就有跟樓管反應，可是樓管的處理方式很差勁」。

▲記者透過友人找到一名新光三越站前店染疫櫃姐，轉述現況 。（圖／友人提供）

▲記者透過友人找到一名新光三越站前店染疫櫃姐，目前被收治在某訓練中心 。（圖／友人提供）▲記者透過友人找到一名新光三越站前店染疫櫃姐，轉述現況 。（圖／友人提供）

▲記者透過友人找到一名新光三越站前店染疫櫃姐，目前被收治在某訓練中心 。（圖／友人提供）

不只是W姓櫃姐確診，6月1日同樓層也有其他櫃姐確診，當天百貨公司讓其他人在下午三點半緊急下班，而在9日在他們的內部群組也有人表示自己快篩「陽性」提醒大家要注意，而在10日，有3名櫃姐染疫，新光三越站前店緊急閉店清消，11日召回員工要進行快篩。

女孩想要的都在這

【更多新聞閱讀】

高雄董仔開趴囂張嗆60萬罰款全買單　陳其邁怒回：你試試看！

高雄醫護拒打疫苗將開罰　陳其邁：高風險地方容不得任何破口

5警處理檢舉未戴罩挨罰！梗圖曝基層炸鍋　網紅：那是衛生局的工作

超辣網拍女疫期斜槓排毒街　艾麗絲「冰火胸推」狂勾老司機　

快訊／高市婦幼隊驚傳槍響！　女警疑精神不濟「清槍走火」

獨／上了救護車才說「雙北接觸史」　消防員怒轟：說謊的垃圾！

ET快訊
LIVE／50萬劑AZ配達各縣市！陳時中最新說明
漁夫慘遭鯨魚「活人生吞」！口含40秒被吐出
新北8.3萬劑AZ到貨！　首波施打地點總整理
獨／信「F級感情」現況曝！　親妹爆他：身價3億沒手機原因
小資族花4萬7「衝美打疫苗」　17天搞定！網一看超心動

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

LIVE／50萬劑AZ疫苗配達各縣市　陳時中最新說明

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

新竹明晚「送肉粽」！網氣炸：畫鍾馗怎戴罩　公所一關鍵無法擋

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

新竹市1.1萬AZ到貨！80歲以上14日起優先施打　快速通關搶先看

2招紓緩交流道車潮！交通部下令：增匝道綠燈秒數、救護車走路肩

中市府6800封簡訊狂追人！新光三越櫃姐家8染疫　「不適就快篩」

花蓮13500劑疫苗到位！15日起2至5類施打　75歲長者開放預約

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

小春前妻呆寶靜臨時帶兒回大陸！　隔離過程「3天一核酸」還意外血崩

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

大象躺平睡到流口水！小象狂扭　陸15象群「無目的北漂」找尋新家

大飛曝Gino遇女鬼壓床..畫面超毛！　ØZI神回覆「秒變色情」笑爆XD

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

LIVE／50萬劑AZ疫苗配達各縣市　陳時中最新說明

彰化15日開打3.7萬AZ！電話打爆預約不到　部分長者要再等等　　

新竹明晚「送肉粽」！網氣炸：畫鍾馗怎戴罩　公所一關鍵無法擋

第6題超多人投降！「小三社會考題」像國一課程　網崩潰：沒1題會

新竹市1.1萬AZ到貨！80歲以上14日起優先施打　快速通關搶先看

2招紓緩交流道車潮！交通部下令：增匝道綠燈秒數、救護車走路肩

中市府6800封簡訊狂追人！新光三越櫃姐家8染疫　「不適就快篩」

花蓮13500劑疫苗到位！15日起2至5類施打　75歲長者開放預約

羅PD推宋旻浩單獨節目了！床邊陰森切蔥　老奶奶唸他歌詞居然爆笑

2次提案要求衛福部勿污名化萬華無效　蔣萬安重批：石崇良不適任

「眼皮＋濃密美睫」掉地上！正妹遭吉娃娃撲臉撕咬　眼珠整顆露出

大谷翔平飆8K勝投被搞砸　火力放送2支二壘打

女空軍遭二度性侵「想輕生」！致電熱線求救被狠拒：妳明天再打吧

不甩檢疫申報他硬闖機場大廳　受阻「怒推護理師」下場曝

匝道儀控堵錯人！專家籲設「智慧辨識」讓通勤族走路肩

台南採主動通知施打疫苗避免預約亂象　市場落實實聯制管制人流稽查不鬆懈

莫文蔚「時尚浴袍美照」挨轟辱華　陸網氣炸...她1舉動緊急滅火

台88萬丹交流道封閉！阻端午移動潮　車流只比去年少59.3%

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

生活熱門新聞

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

不甩陳時中！國道今早湧入車流

國道「即時影像」車潮湧現　網嚇傻：一群不怕死的

自強超空！他一早搭火車傻眼：全上莒光

國道全綠！「車潮全塞在這裡」驚人畫面曝

國道「即時影像」爆紅潮！他：別忘「巴塞感染群」

他崩潰寫千字文「致陳時中」　網推爆

全台各縣市「疫苗懶人包」一次看懂6大重點

「快樂缺氧」來不及道別　醫曝隱形4徵兆

林芳怡居家上班1個月驟逝！友3點不解：感染源？

高端疫苗比AZ貴10倍！　原因曝光

國道「綠燈10秒」堵返鄉　駕駛中招哀號

退票了還罵！她連假一早嘆：早預料會塞車

更多熱門

相關新聞

紓困4.0朝野提942案　簡訊實聯制藍要全刪

紓困4.0朝野提942案　簡訊實聯制藍要全刪

立法院自7日起召開臨時會，分別於10日、11日、15日召開聯席委員會，審查紓困4.0特別預算案，15日將審查相關部會主管的經費需求並處理立委提案。目前朝野總計提出942案，其中NCC編列簡訊實聯制預算新台幣8億元，國民黨立委賴士葆等人提案要求全數刪除。

端午疏運開跑！北車空蕩蕩畫面曝

端午疏運開跑！北車空蕩蕩畫面曝

工廠徵才41人塞爆　恐罰246萬元

工廠徵才41人塞爆　恐罰246萬元

永豐餘何奕佳認了打「好心肝」疫苗

永豐餘何奕佳認了打「好心肝」疫苗

雄獅董座悼念染疫總監「就像家人！」　4員工PCR檢測皆為陰性

雄獅董座悼念染疫總監「就像家人！」　4員工PCR檢測皆為陰性

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染高雄群聚感染疫苗櫃姐新光三越

讀者迴響

熱門新聞

大S深夜私人IG發聲：蔡！屠殺我們！

直擊！台中妙齡女「全裸買木瓜牛奶」　路人全驚呆

PO文買菜經過確診足跡　宜大副教授今離世

大S喊完「被屠殺」又暴走！黑底白字撂狠話

包偉銘獨子包庭政車禍賠償案　賠38萬確定

史上最難進交流道！立委：害慘「這群人」

即／端午連假「台65線南下」塞爆　車龍超過1公里

大S喊屠殺回應：我們不是白老鼠

劉寶傑粗口：萬華人欠民進黨嗎

15年首見「匝道成停車場」　他通勤怒：遲到1小時

插隊釀車禍！五股交流道癱瘓　苦主：別上來

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋全家

張蘭曬汪小菲近況「捧兒踩媳」　網一看：離定了

不甩陳時中！國道今早湧入車流

王力宏打疫苗「接種畫面」曝光　網一看傻眼

更多

最夯影音

更多
婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎

婦人甩垃圾失敗...回收物掉滿地　清潔人員怒：砸傷人妳賠得起嗎
妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

妹妹秀「超溜台語」0卡詞！　反差萌勸世：沒事別改嗯當共

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

國產疫苗遭爆料「價格貴8倍」？陳時中爆氣：不是說再貴都要買

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

美容坊藏VIP包廂...10男女群聚歡唱　他嗆罰款「我全包」陳其邁怒：試試看

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

患難見真情！日送台124萬疫苗　 小女孩日語感謝「讓我能安心成長」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面