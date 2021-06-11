獨／新光三越站前店染疫櫃姐現況曝　收治隔離崩潰喊：快瘋了　

▲新光三越站前店外觀。（圖／翻攝自Google Map）

記者吳奕靖／台北報導

台北新光三越站前店櫃姐確定染疫，其中一名家住基隆，因為警覺性高自行前往採檢確診，目前被收治在某訓練中心當中，她表示自己目前身體情況還好，沒有出現症狀，只是擔心自己婆婆、老公以及2名小孩情況，但是坦言確診訊息，讓自己也「都快要瘋掉了」。

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《ETtoday新聞雲》記者透過關係連絡上一名新光三越站前店的染疫櫃姐，她表示自己「目前情況良好」一切還好！現在被收治在某訓練中心隔離觀察中，但是她的心裡相當擔心自己同住的4名家人，分別是婆婆、老公以及2名小孩，她說老公的PCR檢測是陰性，每天也會量小孩的體溫，目前情況也還OK。

她也非常關心同層樓被其他同事認爲是「感染源」的W姓櫃姐情況，所以她透過疾病管理中心的關心電話裡頭，也詢問了這名W小姐的情況，她轉述：「還居住租住處」，質疑「她這麼嚴重為什麼還沒有去隔離」？讓她氣得直接在電話裡頭開罵：「這就是防疫破口」。而且她也想告訴這名W姓櫃姐「我都被你害成這個樣子，請你要誠實告知疫調，不要一錯再錯」。

▲記者透過友人找到一名新光三越站前店染疫櫃姐，轉述現況 。（圖／友人提供）

▲記者透過友人找到一名新光三越站前店染疫櫃姐，轉述現況 。（圖／友人提供）

《ETtoday新聞雲》9日獨家接獲新光三越站前店櫃姐投訴，她向記者表示有一名W姓櫃姐同事，在5月中左右6名家人確診，之後W姓櫃姐的媽媽不幸於5月22日死亡，W姓櫃姐在5月初有回去幫母親慶生，然後她自己又跟同事分享提過5月7日左右，母親有煮麻油雞給她吃，這表示應該有接觸兩次，5月下旬之後則傳出她的家人有6位確診，她媽媽之後過世，迅速火化。

更讓投訴人崩潰的是，這名W姓櫃姐6月8日被通知確診，而消息傳出後，其他櫃姐都很震驚，指在外自行租屋的W姓櫃姐疑隱瞞慶生、吃麻油雞的接觸史，因為從5月間她照常上班，可是卻出現相關症狀，投訴人說：「她狂咳，從20號左右就開始狂咳，咳了近20天再加上她嗜睡，就是一直不斷的在睡覺，她有異常反應的時候，我們就有跟樓管反應，可是樓管的處理方式很差勁」。

▲記者透過友人找到一名新光三越站前店染疫櫃姐，目前被收治在某訓練中心 。（圖／友人提供）

▲記者透過友人找到一名新光三越站前店染疫櫃姐，目前被收治在某訓練中心 。（圖／友人提供）

不只是W姓櫃姐確診，6月1日同樓層也有其他櫃姐確診，當天百貨公司讓其他人在下午三點半緊急下班，而在9日在他們的內部群組也有人表示自己快篩「陽性」提醒大家要注意，而在10日，有3名櫃姐染疫，新光三越站前店緊急閉店清消，11日召回員工要進行快篩。

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