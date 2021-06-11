10男女狂歡趴！美容坊藏奢華VIP包廂　噴60萬↑他喊：都找我

記者洪靖宜／高雄報導

實在講不聽！高雄新興區七賢一路上某大樓內，一間美容坊自設奢華VIP包廂當成私人招待所，被發現共有10名男女群聚歡唱，警方還沒進到包廂就聽到音樂聲，開門更直擊一群男女正在飲酒作樂，還有7人沒戴口罩，全數依法開罰，整團10人每人都得吃上6萬元以上罰緩，算一算至少得60萬，主揪的楊姓男子竟當場說「都找我！我明天馬上去繳」。

▲10名男女群聚飲酒歡唱，全部遭開罰 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲10名男女群聚飲酒歡唱，全部遭開罰 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

這間美容坊就在新興區七賢一路上某大樓內，警方11日凌晨執行停業場所稽查勤務時，發現該處深夜還有多名男女出入，而且開著燈，約凌晨1時30分左右入內臨檢，還沒進到包廂開始傳出震耳音樂聲，入內竟有6男4女，年紀約38至26歲，一群人在裏頭飲酒唱歌，且現場還有6男1女未戴口罩。

▲警方到場取締，依法開罰。（圖／記者洪靖宜翻攝）

楊姓負責人向警方供稱這個地方是自己承租，改成他自己的私人招待所，才找朋友到此飲酒唱歌，該包廂也無對外經營，還有女子頻頻說不好意思。但警方蒐證後，將現場10人依違反《傳染病防治法》規定當場予以舉發，每人都得吃上6萬元以上30萬以下的罰緩，負責揪咖的楊男不知是否喝茫，竟當場霸氣說「都找我！我明天馬上去繳」。

不過除了罰錢，因該美容坊屬於應停業場所，是否涉有違規營業情事，蒐證函報衛生局認定，裁處成立將斷水斷電處分。

時間對我們來說完全沒用！

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