1個月釀近300死　國民黨：要多少人離世民進黨才會醒？

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國內新冠疫情延燒，國民黨發言人盧宸緯表示，在5月15日至6月8日間短短25天內，新冠肺炎就奪走296位人民的性命，行政院長蘇貞昌說要到8月底才會有約1000萬劑疫苗到位，讓人不禁想問，到底還要多少人民染疫身亡，人民到底還要承受多少親朋好友染疫離世的痛，才能打醒民進黨？

盧宸緯表示，新冠肺炎疫情至今已奪走308位國民的性命，但民進黨不但不積極幫人民爭取已獲得美國FDA緊急授權的疫苗，還對民間爭取疫苗態度冷淡。

盧宸緯指出，蘇貞昌在今年2月10日於臉書發文表示，已向國外洽購約2000萬劑疫苗，包括透過COVAX簽約洽購476萬劑，與AZ簽約洽購約1000萬劑，與Moderna簽約洽購約505萬劑等，如今已明顯跳票，而今日蘇貞昌又再提到，8月底有約1000萬劑疫苗到位，著實讓人擔心焦慮，是否又將跳票？

盧宸緯說，每一個確診與死亡數字，對人民來說，是一個又一個家庭破碎的沈重打擊與悲痛。在5月15日至6月8日間短短25天內，新冠肺炎就奪走近300位人民的性命，到蘇貞昌所說的1000萬劑到位的8月底，還有2個多月的時間，這段期間到底還會有多少人民因染疫而離開我們？裝睡的民進黨，該醒了，人民不想等到8月底，人民現在就要足夠的疫苗。

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