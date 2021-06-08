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社會 社會焦點 保障人權

疫苗缺很大「國民黨撿到槍」繞總統府抗議　遭民眾檢舉群聚

▲▼國民黨立法院黨團赴總統府抗議。（圖／翻攝直播）

▲國民黨發起繞行總統府活動，抗議政府採購疫苗不力，卻遭民眾檢舉群聚，檢方已分案處理。（圖／翻攝直播）

記者劉昌松、羅志華／台北報導

民進黨近日因疫情肆虐、疫苗卻遲遲不到位，引起民怨之餘，也讓在野的國民黨「撿到槍」，發起「我要疫苗，台灣要活命」活動，計畫繞行總統府7天抗議，但公然「群聚」的行為，也讓部分民眾不滿，向台北地檢署檢舉，檢方表示，已收到檢舉，將依法分案處理。

自全台三級警戒後，疫情雖獲得控制，卻仍有潛在爆發危機，也讓三級看不到盡頭，自原定5月28日的期限，到中央指揮中心於7日再延至6月28日，一延再延的警戒，讓許多經營生意的業者日子難過，民眾對疫苗的渴望也愈加強烈。

即使日本捐贈124萬劑AZ、美國宣布75萬劑疫苗後，相較台灣達到群體免疫的標準仍遠遠不足，國民黨發起活動繞行總統府，訴求「我要疫苗，台灣要活命」，國民黨立委費鴻泰受訪時，更痛批政府阻撓鴻海集團創辦人郭台銘、佛光山捐贈疫苗，「你跟台灣老百姓有仇嗎？」。

不過根據目前三級警戒的規定，禁止室內5人、室外10人以上的聚會，雖然國民黨在本次繞行總統府的活動中，僅有「7人」舉牌，但包含周遭攝影、圍觀群眾，已明顯達到違規界線，依《傳染病防治法》將處6萬以上、30萬以下罰鍰，北檢接獲民眾檢舉後，已依法分案處理。

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