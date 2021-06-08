雲端最前線／錢要花在刀口上！台灣該不該普發1萬元？

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行政院長蘇貞昌8日上午赴立法院報告紓困 4.0 特別預算，針對是否該全民普發1萬元現金，蘇貞昌回應表示：「我們錢是非常有限的，要救急救窮要用在刀口上，還要買疫苗」。但美、日皆曾普發現金，台灣是否有必要跟進？《雲端最前線》8日邀請前立法委員沈富雄以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲行政院長蘇貞昌赴立法院報告紓困4.0特別預算。（圖／台北市攝影記者聯誼會提供）

普發1萬元現金雖然是由國民黨先表態，但民進黨內也有部份立委提出類似建議，不過蘇貞昌指出，如果一個人1萬，2300多萬台灣人就要2300多億；若是排富後一個人發放2.4萬，也需要5000多億，政府是窮盡一切資力，希望救急救窮，扶助企業、減少失業。這樣的說法，民眾及在野黨是否能接受？

而新冠肺炎疫情延燒，爆發社區感染以來，本土病例數已突破萬人，並有286人染疫病逝，平均死亡率超過2%。由於疫情並未明顯好轉，行政院長蘇貞昌7日拍板，將三級警戒延長至6月28日，同時全國各級學校也配合停止到校上課至暑假。疫情未緩，第三級警戒還會維持多久？是否有升級的可能？

行政院的書面報告指出，有關疫苗取得部分，國外採購部分，目前共約2000萬劑，目前台灣共取得211萬劑，預計到8月底前，共會有約1000萬劑的疫苗到位，已做好大規模施打準備。而相關施打順序將由指揮中心依據疫苗到貨情形，以及評估群體風險性，陸續配撥。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。