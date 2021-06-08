聲援陳培哲　國民黨團：蔡英文把台人當「疫苗肉票」良心還在嗎？

▲國民黨立法院黨團批評蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／國民黨立法院黨團）

記者蘇晏男／台北報導

中研院院士陳培哲日前直言國產疫苗7月做不出來後，遭資深媒體人周玉蔻爆料，身為國產疫苗審查委員卻如此發言涉違背專業倫理，而陳則澄清5月底已請辭，並表示是因為擔心審查委員會難以秉持獨立性，而最大的困難就來自總統蔡英文。對此，國民黨表示，政治霸凌專業下早產的疫苗，公信力何在，蔡英文正把台灣人當成「疫苗肉票」，蔡英文的良心還在嗎？

國民黨立法院黨團8日在臉書指出，為了國產疫苗到底有沒有防護力？7月到底能不能上市？陳培哲一句：「審查最大的困難就是蔡總統」，立刻引來鋪天蓋地的人格抺殺。

國民黨團表示，政府無能百姓打不到疫苗，又把希望全部壓在國產疫苗上，學者以專業說句良心話，立即引來黑幫式追殺。未來即使國產疫苗取得衛福部的緊急使用授權（EUA），但它的公信力全民會信服嗎？百姓真的敢放心的打嗎？

國民黨團說，陳培哲指出美國國內蛋白質次單位疫苗廠商，都只完成部分第三期臨床試驗都尚未送美國食品暨藥物管理局（FDA）審查認證，也還沒有取得國際認證，台灣國產疫苗以相同的技術，目前是沒有取得國際認證的可能。

國民黨團質疑，蔡英文一句國產疫苗7月底上市，台灣百姓還有不當「白老鼠」的空間嗎？總統的一句話，疫苗還有專業審查的空間嗎？未來全民被迫當了「白老鼠」，還拿不到國際認證那才會是台灣人的悲，這是我們想看到結果嗎？

「沒人希望國產疫苗失敗，疫苗是防護效力安全性都要有科學、專業的檢驗！取得安全、國際認證的疫苗是政府的責任。」國民黨團批評，現在政府殺雞取卵的做法，不僅是在霸凌專業，更在傷害台灣的言論自由，政治霸凌專業下早產的疫苗，公信力何在，蔡英文正把台灣人當成「疫苗肉票」，蔡英文的良心還在嗎？