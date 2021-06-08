柯建銘：美國聚焦台灣已然是「顯學」　國民黨卻失焦了

▲美國3名跨黨派議員日前搭乘C-17運輸機飛抵松山機場。（圖／路透）



記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘8日表示，台灣在現在的美國已然是「顯學」，國民黨卻依舊在總統府前面遊行「要疫苗」，國民黨執政的縣市不是爆出特權施打疫苗，就是地方政府的首長在散播假訊息。兩相對比之下，當美國聚焦在台灣時，國民黨對台灣卻失焦了。

柯建銘8日中午在臉書以「當美國聚焦在台灣時 國民黨對台灣卻失焦了」為題發文表示，當局者迷，旁觀者清，讓第三者表達對局勢的觀察，應該是相當公允的。

柯建銘指出，根據南韓記者的觀察，現在美國華府所關切的議題，台灣已然超越朝鮮成為顯學，連南韓總統文在寅在美韓峰會結束後，被記者提問的第一個問題，都是「美國是否要求南韓對中國施壓台灣一事採取措施？」，可見台灣在現在的美國已然是「顯學」。

柯建銘說明，這當然是國際局勢轉變的趨勢使然，但總統蔡英文、駐美代表蕭美琴、外交部長吳釗燮及所有台灣外交相關同仁的努力，更是不可抹滅。

柯建銘也提及，回過頭來，國民黨卻依舊還在總統府前面遊行「要疫苗」，明明禁止群聚，卻還是執意動員遊覽車來環島抗議，而國民黨執政的縣市，不是爆出特權施打疫苗，就是地方政府的首長在散播假訊息。

柯建銘認為，兩相對比之下，當美國聚焦在台灣時，國民黨對台灣卻失焦了，是對目前狀況的最佳註解。

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