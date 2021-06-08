　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘：美國聚焦台灣已然是「顯學」　國民黨卻失焦了

▲▼美國3名跨黨派議員搭乘C-17運輸機飛抵松山機場。（圖／路透）

▲美國3名跨黨派議員日前搭乘C-17運輸機飛抵松山機場。（圖／路透）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘8日表示，台灣在現在的美國已然是「顯學」，國民黨卻依舊在總統府前面遊行「要疫苗」，國民黨執政的縣市不是爆出特權施打疫苗，就是地方政府的首長在散播假訊息。兩相對比之下，當美國聚焦在台灣時，國民黨對台灣卻失焦了。

柯建銘8日中午在臉書以「當美國聚焦在台灣時 國民黨對台灣卻失焦了」為題發文表示，當局者迷，旁觀者清，讓第三者表達對局勢的觀察，應該是相當公允的。

柯建銘指出，根據南韓記者的觀察，現在美國華府所關切的議題，台灣已然超越朝鮮成為顯學，連南韓總統文在寅在美韓峰會結束後，被記者提問的第一個問題，都是「美國是否要求南韓對中國施壓台灣一事採取措施？」，可見台灣在現在的美國已然是「顯學」。

柯建銘說明，這當然是國際局勢轉變的趨勢使然，但總統蔡英文、駐美代表蕭美琴、外交部長吳釗燮及所有台灣外交相關同仁的努力，更是不可抹滅。

柯建銘也提及，回過頭來，國民黨卻依舊還在總統府前面遊行「要疫苗」，明明禁止群聚，卻還是執意動員遊覽車來環島抗議，而國民黨執政的縣市，不是爆出特權施打疫苗，就是地方政府的首長在散播假訊息。

柯建銘認為，兩相對比之下，當美國聚焦在台灣時，國民黨對台灣卻失焦了，是對目前狀況的最佳註解。

其他人也看了這些新聞...

124萬劑日本AZ疫苗　蘇貞昌下令各縣市造冊「75歲↑優先打」
美國參議員宣布贈台75萬劑疫苗：「Love from America」
8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：準備大規模施打！

► 更多關於新冠疫情

ET快訊
快訊／台84奪命車禍　修車師傅「道路救援」遭撞死
快訊／桃園本土+13足跡公布　全聯、大潤發、藥局
快訊／新北累計5031例「板橋1096」　各行政區數據曝光
三級恐維持到8月底「等疫苗到位」？　指揮中心回應了
LIVE／新北確診破5千人！今增123例　侯友宜說明
快訊／全民普發1萬？　蘇貞昌：有些人不需要領！
「打疫苗前吃普拿疼」恐影響效果？　張上淳回應了
外送員維持「民生飲食」喊話優先打疫苗！　指揮中心給答案
快訊／陳時中曝疫苗新進度：已發電訊給BNT　準備跟嬌生開會
陳培哲請辭爭議！疫苗審查委員名單遭外洩？　陳時中回應了
陳時中：地方「自調疫苗順序」將減配！　指揮中心回應了
快訊／苗栗+16「京鼎、力晶員工也確診」！京元電、超豐再+9
快訊／國防部下令：端午連假官兵休假禁止跨區移動
快訊／京元累計210人確診！　5000名員工將做二採
已2157人解隔離！陳時中：從5／11起累積有11326例確
染疫遲遲等不到瑞德西韋！張上淳曝原因：2狀況不使用
快訊／增22死！30多歲年輕女無慢性病　住院6天過世
端午湧退票潮　陳時中：謝謝年輕人忍住想家情緒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／侯友宜警告「淡水、泰山疫情上升」！ 境內8區確診穩定下降

快訊／新北累計5031例「板橋1096」！各行政區數據曝光

快訊／全民普發1萬？　蘇貞昌：有些人不需要領！

新竹縣副縣長造謠政府「發死人財」　民進黨團要求公開道歉

快訊／郭台銘捐疫苗！陳時中：已發電訊給BNT　準備跟嬌生開會

LIVE／新北確診破5千人！今增123例　侯友宜親上火線說明

國軍漢光37號演習延期　視疫情做調整不排除取消

盼讓「第一線殯葬人員」打疫苗　洪健益：北市殯葬處50人都接種了！

國防部下令：端午節官兵休假禁止跨區、無法返家就在營休假

快訊／新北「到宅」快篩23人　揪出4例PCR確診

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

快訊／侯友宜警告「淡水、泰山疫情上升」！ 境內8區確診穩定下降

快訊／新北累計5031例「板橋1096」！各行政區數據曝光

快訊／全民普發1萬？　蘇貞昌：有些人不需要領！

新竹縣副縣長造謠政府「發死人財」　民進黨團要求公開道歉

快訊／郭台銘捐疫苗！陳時中：已發電訊給BNT　準備跟嬌生開會

LIVE／新北確診破5千人！今增123例　侯友宜親上火線說明

國軍漢光37號演習延期　視疫情做調整不排除取消

盼讓「第一線殯葬人員」打疫苗　洪健益：北市殯葬處50人都接種了！

國防部下令：端午節官兵休假禁止跨區、無法返家就在營休假

快訊／新北「到宅」快篩23人　揪出4例PCR確診

快訊／侯友宜警告「淡水、泰山疫情上升」！ 境內8區確診穩定下降

金髮妹慶生趴返家！驚見包包被放追蹤器　百萬人看影片嚇壞：快報警

高雄麻將4人群聚仍遭罰！指揮中心2點釋疑：此時不適當

快訊／台84奪命車禍　修車師傅「道路救援」遭貨車追撞1死1傷

黃安突翻2年前舊帳！爆氣收新竹檢察署刑事傳票　自曝原因

快訊／新北累計5031例「板橋1096」！各行政區數據曝光

Lexus品牌最便宜休旅LBX可望問世！入門售價90萬還有找

同樣外來病毒SARS卻沒大爆發？　台人揭「2控制關鍵」：很好抓

防疫旅館物資不足　應曉薇捐贈百箱物資守護第一線人員

開南大學5野手報名選秀　內野強打湯家豪受關注

萬里半裸女逛街進超商　她說：游泳起來衣服就不見了

政治熱門新聞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

立委追問居家快篩進口　陳時中罕見暴怒

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

全民普發1萬現金？蘇貞昌：錢是非常有限的

蘇貞昌：台灣疫苗採購困難度更勝其他國家

快訊／新北員警18人確診、22快篩陽　「大多查無感染源」

暑假打工沒了！高中﹑大學可領「助學津貼」？　蘇貞昌最新回應

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／陳培哲閃辭高端疫苗審查委員　蘇貞昌最新回應

張榮味爆「先打疫苗」　衛生局緊急回應

LIVE／800萬勞工沒領到紓困　蘇貞昌今親上火線報告預算

造謠台灣只需少量疫苗　外交部：扭曲日本誠意

陳培哲辭疫苗審查員　孫大千提3質疑

更多熱門

相關新聞

快訊／京鼎快篩延後再停工一日　公司估6月產量營收掉2％～3％

快訊／京鼎快篩延後再停工一日　公司估6月產量營收掉2％～3％

昨日半導體設備廠商京鼎，竹南廠接獲六名外籍員工確診，公司表示已匡列相關接觸員工，並宣布停工兩天，不過原本預計今天就要進行全員快篩，但京鼎今日也發重訊表示，順延一天至9號才開始，停工也將增加一天，一共停工三日。

新版疫苗接種順序定案　陳時中說明

新版疫苗接種順序定案　陳時中說明

南投家祭「警棺材旁蒐證開單」分局長登門道歉

南投家祭「警棺材旁蒐證開單」分局長登門道歉

高雄男PO「聽里長說有人確診」下場慘

高雄男PO「聽里長說有人確診」下場慘

快訊／新北員警18人確診、22快篩陽　「大多查無感染源」

快訊／新北員警18人確診、22快篩陽　「大多查無感染源」

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染新冠疫苗美國國民黨柯建銘

讀者迴響

熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

愷樂被爆「已秘婚醫生男友」！

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

立委追問居家快篩進口　陳時中罕見暴怒

台女「激凸+微露黑森林」　越南老司機超嗨

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面