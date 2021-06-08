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快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：準備大規模施打！

記者徐政璿／台北報導

行政院長蘇貞昌今（8日）將前往立法院，針對「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第3次追加預算案」進行報告並備質詢，行政院的書面報告指出，有關疫苗取得部分，國外採購部分，目前共約2000萬劑，目前台灣共取得211萬劑，預計到8月底前，共會有約1000萬劑的疫苗到位，已做好大規模施打準備。

書面報告指出，在疫苗取得方面，國外採購部分，今年初已簽署包含全球疫苗供應平台（COVAX）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）及莫德納（Moderna）共計約2000萬劑疫苗；國內採購部分，已於5月底與國內兩家生技公司簽訂每家各500萬劑疫苗的採購契約。

目前台灣共取得211萬劑進口疫苗，其中第三批AZ疫苗41萬劑均已配撥，15萬劑的莫德納疫苗，將從明日起開始施打。上週五（4日）來自日本政府所捐贈的124萬劑AZ疫苗，也將在本週五（11日）完成檢驗封緘後開始配撥施打，另美國政府特別在6日由跨黨派議員來台宣布，將在捐贈疫苗首批序位中，提供給台灣75萬劑。

預計到8月底前，共會有約1000萬劑的疫苗到位，相關施打順序將由指揮中心依據疫苗到貨情形，以及評估群體風險性，陸續配撥，政府也已做好大量施打疫苗的規劃及準備。

▲▼疫苗。（圖／路透）

▲我國疫苗短缺。（示意圖／路透）

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