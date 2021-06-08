　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鳳山毒牌桌讓居民繃緊神經！還有人亂傳「聽里長說有人確診」下場慘

▲高雄男散播不實訊息「聽里長說有人確診」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄男於網路上PO「聽里長說有人確診」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鳳山區先前因為麻將間群聚染疫，多起確診案件足跡遍布不少地方，讓當地居民都繃緊神經，未料還有人在地方臉書社團上亂發假消息。高雄一名男子在社團貼文寫下「聽我們里長說有人確診」，被警方發現通知後他到案，求證該位里長也表示他從未轉告有里民確診事件，因為未經查證就隨意亂散播消息，最後被依法移送法辦。

高雄一名39歲陳姓男子5月底在鳳山區地方臉書社團貼文，寫著「聽我們里長說XX里有人確診，請大家要注疫，我們疫起對抗病魔吧！」，下方還有網友好心提醒要求證不然會觸法，但此貼文被鼓山分局偵查隊執行網路巡邏時發現，經報請檢察官指揮，於7日通知陳男到案說明。

陳男到案後供稱當時是看到里長和別人討論疫情，才誤以為里內有人確診，警方也詢據他所稱的這位鳳山區的林姓里長，里長表示他從未公告或轉述有里民確診事件，明顯與陳男張貼於臉書之內容有所出入。

陳姓男子未經查證就在網路社群中貼文散播民眾確診消息，被依違反《傳染病防治法》第63條及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條規定，移請高雄地檢署偵辦。

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

高雄岡山街頭瓦斯瀰漫！管線遭施工挖破　消防噴水霧防護

連假返鄉者要自主健康管理　陳其邁：人一到就發簡訊還會抽查
 

ET快訊
快訊／桃園本土+13足跡公布　全聯、大潤發、藥局
快訊／新北累計5031例「板橋1096」　各行政區數據曝光
三級恐維持到8月底「等疫苗到位」？　指揮中心回應了
LIVE／新北確診破5千人！今增123例　侯友宜說明
快訊／全民普發1萬？　蘇貞昌：有些人不需要領！
「打疫苗前吃普拿疼」恐影響效果？　張上淳回應了
外送員維持「民生飲食」喊話優先打疫苗！　指揮中心給答案
快訊／陳時中曝疫苗新進度：已發電訊給BNT　準備跟嬌生開會
陳培哲請辭爭議！疫苗審查委員名單遭外洩？　陳時中回應了
陳時中：地方「自調疫苗順序」將減配！　指揮中心回應了
快訊／苗栗+16「京鼎、力晶員工也確診」！京元電、超豐再+9
快訊／國防部下令：端午連假官兵休假禁止跨區移動
快訊／京元累計210人確診！　5000名員工將做二採
已2157人解隔離！陳時中：從5／11起累積有11326例確
染疫遲遲等不到瑞德西韋！張上淳曝原因：2狀況不使用
快訊／增22死！30多歲年輕女無慢性病　住院6天過世
端午湧退票潮　陳時中：謝謝年輕人忍住想家情緒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台84奪命車禍　修車師傅「道路救援」遭貨車追撞1死1傷

正妹登山遭撲倒「扯破內衣」下體磨蹭　她喊5字嚇跑變態

幫少女出氣！汐止16煞闖超商猛砍「手機錄影」　無辜男手掌斷裂

快訊／車停中彰快速道路高架　台中女墜20多公尺當場不治

資深記者輕生「確診新冠肺炎」　4接觸警員自主管理...3人PCR陰性

影／桃園午後雷雨溪水暴漲　水泥車、2怪手遭淹沒！人員及時逃離

南投家祭「警棺材旁蒐證開單」　網轟冷血分局長登門道歉

鳳山毒牌桌讓居民繃緊神經！還有人亂傳「聽里長說有人確診」下場慘

快訊／聯結車爆胎翻覆橫躺2車道　國1頭份南下路段全線封閉

誇張畫面曝！年輕男女「跑苗栗幫友慶生」拚酒嗨唱　全都沒戴口罩

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

快訊／台84奪命車禍　修車師傅「道路救援」遭貨車追撞1死1傷

正妹登山遭撲倒「扯破內衣」下體磨蹭　她喊5字嚇跑變態

幫少女出氣！汐止16煞闖超商猛砍「手機錄影」　無辜男手掌斷裂

快訊／車停中彰快速道路高架　台中女墜20多公尺當場不治

資深記者輕生「確診新冠肺炎」　4接觸警員自主管理...3人PCR陰性

影／桃園午後雷雨溪水暴漲　水泥車、2怪手遭淹沒！人員及時逃離

南投家祭「警棺材旁蒐證開單」　網轟冷血分局長登門道歉

鳳山毒牌桌讓居民繃緊神經！還有人亂傳「聽里長說有人確診」下場慘

快訊／聯結車爆胎翻覆橫躺2車道　國1頭份南下路段全線封閉

誇張畫面曝！年輕男女「跑苗栗幫友慶生」拚酒嗨唱　全都沒戴口罩

快訊／台84奪命車禍　修車師傅「道路救援」遭貨車追撞1死1傷

黃安突翻2年前舊帳！爆氣收新竹檢察署刑事傳票　自曝原因

快訊／新北累計5031例「板橋1096」！各行政區數據曝光

Lexus品牌最便宜休旅LBX可望問世！入門售價90萬還有找

同樣外來病毒SARS卻沒大爆發？　台人揭「2控制關鍵」：很好抓

防疫旅館物資不足　應曉薇捐贈百箱物資守護第一線人員

開南大學5野手報名選秀　內野強打湯家豪受關注

快訊／台中確診+1　立揚鞋廠千金男友也染疫！傳播鏈達12人

防疫靠外送！熊貓「6月優惠碼」一次看　星巴克、麥當勞全買1送1

三級警戒到「8月底千萬劑疫苗到位」才解除？指揮中心回應了

散步一半媽消失！雪橇犬秒變臉　著急狂奔尋奴才...網淚：是真愛

社會熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

公審女同學後遭起底　政大男疑不堪壓力墜樓亡

即／車停中彰快速道路　女墜落20多米喪命

南投家祭「警棺材旁蒐證開單」分局長登門道歉

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

嘉義「糖糖」轉戰台南　「高檔正咩」長這樣

餐廳老闆嗨辦畢業典禮　員工大學畢業6人見警驚呆

新北確診男不斷趴趴走　遭重罰130萬

資深記者輕生「新冠確診」　4接觸警3人PCR陰

彰化葡萄家族遭獵巫！住家被丟垃圾　長子哽咽：我們非戰犯

抓到了！高雄餐廳被檢舉3人內用恐罰1.5萬

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

醫師「診間親親」已婚護理師！喊：妳脫光光我看過

更多熱門

相關新聞

屏東確診+0　啟動113間醫療院所視訊看診

屏東確診+0　啟動113間醫療院所視訊看診

屏東8日確診+0，避免就醫染疫風險，縣府目前整合18家醫療機構、62家診所和33家衛生所參加視訊診療，有需要的鄉親向看診機構詢問，可上網約定診療時間。

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染新冠網路闢謠假消息

讀者迴響

熱門新聞

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

愷樂被爆「已秘婚醫生男友」！

快訊／再增22死亡！今日新增219例本土病例

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

快訊／增22死亡！又見30多歲年輕女過世

桃園情侶摩鐵開毒趴！女昏迷不治　男友下場曝光

立委追問居家快篩進口　陳時中罕見暴怒

台女「激凸+微露黑森林」　越南老司機超嗨

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面