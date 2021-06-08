鳳山毒牌桌讓居民繃緊神經！還有人亂傳「聽里長說有人確診」下場慘

▲高雄男於網路上PO「聽里長說有人確診」。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鳳山區先前因為麻將間群聚染疫，多起確診案件足跡遍布不少地方，讓當地居民都繃緊神經，未料還有人在地方臉書社團上亂發假消息。高雄一名男子在社團貼文寫下「聽我們里長說有人確診」，被警方發現通知後他到案，求證該位里長也表示他從未轉告有里民確診事件，因為未經查證就隨意亂散播消息，最後被依法移送法辦。

高雄一名39歲陳姓男子5月底在鳳山區地方臉書社團貼文，寫著「聽我們里長說XX里有人確診，請大家要注疫，我們疫起對抗病魔吧！」，下方還有網友好心提醒要求證不然會觸法，但此貼文被鼓山分局偵查隊執行網路巡邏時發現，經報請檢察官指揮，於7日通知陳男到案說明。

陳男到案後供稱當時是看到里長和別人討論疫情，才誤以為里內有人確診，警方也詢據他所稱的這位鳳山區的林姓里長，里長表示他從未公告或轉述有里民確診事件，明顯與陳男張貼於臉書之內容有所出入。

陳姓男子未經查證就在網路社群中貼文散播民眾確診消息，被依違反《傳染病防治法》第63條及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》第14條規定，移請高雄地檢署偵辦。

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