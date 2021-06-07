快訊／124萬劑日本AZ疫苗　蘇貞昌下令各縣市造冊「75歲↑優先打」

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗將保留給長者。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿、陶本和／台北報導

國內爆發本土疫情，長照機構、長者為重症、死亡高風險對象。行政院長蘇貞昌7日裁示，來自日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，本週完成檢驗封緘後就能開始配撥施打，這次保留很大部分優先提供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者，由於大部分都已經有個人資料，也請衛福部提供指引規定給地方政府造冊，以利接種。

台灣4日接獲日本捐贈124萬劑AZ疫苗，正在進行檢驗封緘，估計11日完成。指揮中心指揮官陳時中今表示，估計15日可以開打。

蘇貞昌7日表示，來自日本捐贈的124萬劑AZ疫苗，本週完成檢驗封緘後就能開始配撥施打，基於降低重症機率，這次保留很大部分優先提供給75歲以上長者、養護機構和洗腎患者等，由於大部分都已經有個人資料，也請衛福部提供指引規定給地方政府造冊，以利接種作業。

針對這次苗栗有電子廠移工發生幾起群聚感染，蘇貞昌表示，防疫管理上應該嚴格要求，除了協助各縣市的篩檢作業之外，移工居住環境的管理、移工的健康監測、利用LINE@群組以及翻譯人員幫忙確診或隔離移工的關懷和照顧等，都請勞動部和內政部務必配合做好。

蘇貞昌強調，過去一年多，感謝各部會的通力合作，讓台灣的疫情能守住一年多，成為世界上少數能正常生活還保有高度經濟成長國家。現在變種病毒更加強悍，本土疫情升溫，各部會應該負起責任，當指揮中心的後盾，主動幫忙解決問題。

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