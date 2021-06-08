快訊／新北員警18人確診、22快篩陽　「大多查無感染源！」





▲受新冠肺炎影響，警方於市場監看管制人流。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

雙北疫情仍嚴峻，除了基層醫護人員爆離職潮，警消工作範圍也皆處於高風險區域，包括進入嚴重群聚的菜市場稽查、舉牌宣導，協尋失聯確診者、維護快篩站及醫院秩序等。累計至昨日，新北市已有18名基層員警PCR確診，有9成未查出感染源。

截至7日統計，新北確診員警已達18人，蘆洲3例、新店1例、刑大2例、樹林1例、板橋4例、中和7例，其中7個已出檢疫所、5個仍居家隔離、2個自主健康管理。

在18名確診員警中，最早的蘆洲案例感染源是接觸確診里長，該里長曾參加獅子會餐敘，其餘皆未查出感染源。此外，在快篩陽性的22名員警中，板橋、中和都有發生陰轉陽或陽轉陰的案例。

至於警消醫療資源部分，據警方指出，各家積極捐贈防疫物資，包含口罩、護目鏡、防護衣、醫用手套等，目前資源充足。

據了解，除了三重、蘆洲地區，板橋、中和、永和、土城、新莊等地轄區警分局，也同步動員派出所員警到各傳統市場，有的舉牌、有的稽查實聯制、有的在路口攔下機車禁入市場，以及對攤位一一巡邏、拍照向上回報狀況。

新北市長侯友宜上午強調，轄內市場地形、地貌不一樣，所以防疫措施也要因地制宜，目前有的是採用身分證尾數分流、攤商自主輪流休息，甚至禁止汽機車進入市場。

侯友宜說，能夠有效果的控管才是最重要，同時他也派出大批警察、區公所、市場處人員執行封路、舉牌宣導等，進行嚴格分流，讓菜市場裡面能夠管控適當的人潮。





▲受新冠肺炎影響，警方於各個市場監看管制人流。（圖／記者林敬旻攝）