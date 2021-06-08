LIVE／新版「疫苗接種順序」今定案　陳時中最新說明

生活中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今（8）下午2時召開記者會，由指揮官陳時中主持說明最新疫情。日本捐贈124萬劑AZ疫苗下週三開打，指揮中心已經將優先接種對象包含75歲以上長者、長照機構人員住民等匡列出來，至於接種順序會於今日預防接種組會議中定案，預期記者會中也將進行說明。

目前台灣已完成採購並簽約的疫苗有AZ疫苗1000萬劑、莫德納505萬劑，另還有經由COVAX分配的476萬劑；已經取得三批AZ疫苗，分別為1批直購，2批COVAX分配，已經快要接種完畢。至於日前接獲日本捐贈124萬劑AZ疫苗，正在進行檢驗封緘，估計11日完成，陳時中宣布可於15日開打。

由於疫苗數目相對較多，已經預先設定接種目標族群，陳時中說明，除原開放接種的第1~3類醫護人員與防疫一線人員，也將納入長照、社福機構人員與其照顧者，75歲以上長者、洗腎患者等重症高風險對象。

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可施打對象還有關鍵設施及產業國防必要人員，這類對象是為了維持社會運作，還有部分打完第一劑到12週需接種第二劑人員。另外，也會提供大學指考工作人員約3千人，維持考場安全。

發言人莊人祥指出，目前國內疫苗接種對象仍維持現行10類順序，且僅開放1~3類對象接種，疫苗接種諮詢小組今日開會討論，將前述對象排出順序，同步於15日開打。

陳時中昨日也提到，未來疫苗都不會開放自費施打，全部納入公費體系，也會在施打到一定數量時逐步向下開放，不會等到特定族群打完才會往後開。目前雖然只有AZ一種疫苗，但未來如果有多廠牌疫苗來台，會尊重民眾自己的選擇。