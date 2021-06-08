在家防疫開支恐增加！消基會籲政府補助水電費　網路費也應紓困

▲消基會呼籲公私部門檢討減免或優惠水電上網通訊費用及各項規費、手續費、服務費。（圖／消基會提供）

記者崔至雲／台北報導

全國三級警戒將維持至6月28日。消基會指出，疫情期間，每個人都在家，不難增加了許多水、電、網路、電信等開銷，尤其在六月份之後，民眾用電開始進入「夏季收費」模式，平均每家戶每月將因而增加5、600元的開支，呼籲政府應設計一套鼓勵民眾在家防疫的政策，包括減免水電、網路費等各項生活費用的收取。

消基會今（8日）召開「鼓勵在宅抗疫，要有優惠配套」視訊記者會，消基會祕書長徐則鈺指出，有消費者投訴，家有小孩怕出門有感染疫情的風險，想6月14日之後再出門繳第四台費用。業者不願意，要將其斷線，並且斷線之後，如果消費未來申請重新接線，仍要消費者再付1500元，才能回復收視。他認為，為了鼓勵民眾在家防疫，各類公司企業機關的繳費措施，應該有延後繳費或減免等措施。

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徐則鈺說明，其實，部分政府部門在防疫政策的考量上，已經有領先性思考和作法了，為了協助減少民眾出門的機率，在半個月之前，即有金管會參考立法院財政委員會委員建議，即於5/20日邀請中央銀行、財金公司及全體本國銀行召開線上會議，共同研商疫情期間減免或調降網路銀行及實體ATM轉帳手續費，鼓勵民眾儘量運用線上金融服務，以降低民眾外出或臨櫃交易需求，共同抗疫。

對於金管會上述體貼的防疫優惠措施，消基會給予肯定和支持。但徐則鈺說，消費者的日常生活中，除了與金融機構往來之外，還有許多其他的事務必須與其他政府機關或企業互動與往來，因此，再籲請由行政院相關部會扮演領頭羊角色，儘速帶領各級機關，進行業務檢討，凡於疫情期間，具有鼓勵消費者不要出門、在宅辦理代替臨櫃辦理的可能性者，應一律給予收費上的減免，藉由「以網路代替馬路」的手段，減少民眾外出，落實響應防疫指揮中心的「在家防疫、協助斬斷COVID-19病毒鏈傳播蹤跡」的防疫目標，消基會並希望私部門的各個企業單位，也能積極響應此項政策，同時跟進。

