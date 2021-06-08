紓困4.0「狂等29小時」才成功！釣出大票苦主　過來人1招：比較快

▲原po等了兩個晚上，終於成功送件。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／周亭瑋報導

面對疫情衝擊，政府推出紓困4.0方案，盼能多少改善民眾現況。一名網友前天上網申請，苦苦等待了29小時，才終於成功；而話題引爆共鳴，大票苦主洗版直呼，「從早等到晚。」

網友深夜在「爆廢公社公開版」提到，「繼昨晚被衛福部莊孝維，今晚又再次被莊孝維，根本女神卡卡，別繼續在網站逗留嗎？很麻煩咧！」

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就這樣連續等兩個晚上，原po再度現身報喜，激動直呼「阿母我成功了，狂等29小時，終於...女神卡卡回美國了。」

無獨有偶，另一名女網友崩潰表示，「單親媽媽我真的會被這場疫情搞垮！等了一整晚，4、5個小時都是這個頁面，所以這紓困是看得到吃不到是嗎？」

▲不少網友建議，郵寄比較快。（圖／記者賴文萱攝）

類似討論文都掀起熱烈迴響，許多網友心有戚戚焉，「我從昨晚半夜四點搞到現在，母歸眉攏某睏」、「我也卡在上傳」、「想知道有誰不急的...你OK我先領」、「我從昨天下午3點多等到剛剛！都一樣欸...充電線也都還插著」、「顯示送件失敗」、「永遠都上傳不完，一直轉」、「放棄了，幾天後再試」、「我已等3天了...加油」。

還有不少過來人經驗談，留言建議「公所拿紙本寄比較快」、「去區公所拿紙本回家寫」、「直接去7-11的ibon列印資料，寄送比較快」、「用郵寄比較快」。

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