　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市專責病房尚有360床！柯文哲稱量能沒問題　「區域聯防」支援新北

▲▼台北市長柯文哲前往濱江市場視察傳統市場人流管制情形,抵達時不願受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌8日赴立院進行報告並備質詢，行政院書面報告指出，目前全國專責病房床數，含負壓隔離病房及專責加護病房病床，共計約7200多床，空床數4000多床，空床率約55％。根據台北市政府統計，截至7日，北市府專責病房空床數約有360床，檢疫所與防疫專責旅館空床數約280床，其檢疫所還有一部分歸給中央，支援新北市。

行政院書面報告指出，為擴大收治重症者量能，全國醫療院所已遵循指揮中心要求，逐步清出專責病床，部分醫院並轉化為專責醫院，目前全國專責病房床數，含負壓隔離病房及專責加護病房病床，共計約7200多床，空床數4000多床，空床率約55％。為因應病患醫療照護需要，治療所需的藥劑藥品、呼吸器、血氧機、製氧機等，也都充足並增加採購及生產。

另外，集中檢疫所目前有5800多間，尚有3100多間空房，防疫旅館目前共有約2萬1,000間，尚有1萬5400多間空房，政府將持續盤點擴增集中檢疫所及加強型防疫旅館，確保輕症或無症狀確診者緊急安置使用，分流紓解醫院收治病患的壓力。

台北市長柯文哲7日提及，北市防疫專責病房及防疫專責旅館，加起來大約有3000個床位，所以量能上沒有問題，至於是否需要支援南部，目前看起來南部疫情並無爆發跡象，先把北部疫情解決。台北市政府統計資料顯示，截至7日晚間6時，北市專責病房空床數為360床左右；截至7日晚間11時59分，集中檢疫所與防疫專責旅館空床數約280床左右。

柯文哲4日提出北市「區域聯防」架構，未來將朝向雙北市醫療資源串連邁進，讓防疫不分你我。在北市相關病房及防疫旅館床數都足夠的狀態下，未來將朝向雙北市醫療資源串連，並以中央資源當作緩衝。

柯文哲當時表示，北市將運用自有量能，做最有效率調度，甚至以後新北市個案，也可以到北市加強版防疫專責旅館收住。至於在北市境內及周邊的中央集中檢疫所的量能，就交還給中央去自行調配，如此一來中央有餘裕可調度，支援新北市的個案需求。

ET快訊
「不會那麼倒楣啦！」台北女訂好一家5口高鐵　他聽恐怖對話頭發
快訊／新北警18人確診「分布區域曝」　大多查無感染源
愷樂被爆「秘婚醫生男友」！　近況曝光
公審女同學後遭起底　政大男突墜樓身亡
快訊／資深記者輕生亡！遺體採檢「確診新冠肺炎」
武陵農場沒了旅客！　出現超罕見野生動物
台積電徵作業員「時薪2600」免學經歷！網暴動　真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

跟張志豪有約定　邱辰再投入中職選秀拚左投右打野手第一人

快訊／新北員警18人確診、22快篩陽　「大多查無感染源！」

新北傳統市場開出410張違規單、1強制停業！ 9市場4夜市自主休市

北市專責病房尚有360床！柯文哲稱量能沒問題　「區域聯防」支援新北

致敬陳培哲！　游盈隆：這一辭「有如武昌起義第一槍」

陳培哲超狂背景曝光　趙少康批蔡英文：權力凌駕專業

268家100人以上公司位於重災區！新北市府：8.5萬員工儘速快篩

「居家快篩」挨批被動　陳時中怒槓邱顯智「它不進來我要審什麼」

北市拖一週後跟進菜市場身分證分流　林右昌：柯P終於肯聽我的話

立委緊追「居家快篩進口」　陳時中罕見爆氣：沒進口，我要審啥毀？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

跟張志豪有約定　邱辰再投入中職選秀拚左投右打野手第一人

快訊／新北員警18人確診、22快篩陽　「大多查無感染源！」

新北傳統市場開出410張違規單、1強制停業！ 9市場4夜市自主休市

北市專責病房尚有360床！柯文哲稱量能沒問題　「區域聯防」支援新北

致敬陳培哲！　游盈隆：這一辭「有如武昌起義第一槍」

陳培哲超狂背景曝光　趙少康批蔡英文：權力凌駕專業

268家100人以上公司位於重災區！新北市府：8.5萬員工儘速快篩

「居家快篩」挨批被動　陳時中怒槓邱顯智「它不進來我要審什麼」

北市拖一週後跟進菜市場身分證分流　林右昌：柯P終於肯聽我的話

立委緊追「居家快篩進口」　陳時中罕見爆氣：沒進口，我要審啥毀？

桃園午後雷雨溪水暴漲　水泥車、2怪手遭淹沒！人員及時逃離

國民婆婆幫帥兒徵婚！迷妹看「越南F4」嫩照迷暈　網笑：有找男的嗎

被友爆「熱戀可愛女孩」！　方大同經紀人回應了

LIVE／新版「疫苗接種順序」今定案　陳時中最新說明

南投家祭「警棺材旁蒐證開單」　網轟冷血分局長登門道歉

畫師手繪「核酸檢測上河圖」　340人穿越時空呈現佛山抗疫現況

「那對夫妻」Kim全科教學好崩潰！　課後「只穿圍裙」煮飯...Nico感動

鳳山毒牌桌讓居民繃緊神經！還有人亂傳「聽里長說有人確診」下場慘

傳染力比英國變種高50％！　印度變種爆新症狀：聽損、血栓需截肢

基隆海科館休館至6／28！「互動式數位繪本」免費看動畫、聽故事

政治熱門新聞

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

全民普發1萬現金？蘇貞昌：錢是非常有限的

立委追問居家快篩進口　陳時中罕見暴怒

蘇貞昌：台灣疫苗採購困難度更勝其他國家

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／陳培哲閃辭高端疫苗審查委員　蘇貞昌最新回應

張榮味爆「先打疫苗」　衛生局緊急回應

LIVE／800萬勞工沒領到紓困　蘇貞昌今親上火線報告預算

暑假打工沒了！高中﹑大學可領「助學津貼」？　蘇貞昌最新回應

造謠台灣只需少量疫苗　外交部：扭曲日本誠意

陳培哲辭疫苗審查員　孫大千提3質疑

防疫物資充足　國內口罩最新庫存量曝光

更多熱門

相關新聞

疫情停課弱勢童讀書照明不足　企業捐1690盞檯燈

疫情停課弱勢童讀書照明不足　企業捐1690盞檯燈

疫情嚴峻造成學校重啟遙遙無期，有鑑於南投偏鄉和經濟弱勢戶學童缺乏良好室內照明、影響學習和視力健康，南投縣議會議長何勝豐等多位議員共同發起「一盞檯燈、照亮希望」募捐活動，獲繆氏投資企業響應，捐贈1690盞檯燈，嘉惠13鄉鎮133校共1690名學子，特別是受疫情影響停課的學童。

基隆長庚引進自動化檢驗設備　PCR量能增5倍！

基隆長庚引進自動化檢驗設備　PCR量能增5倍！

「居家快篩」挨批被動　陳時中怒槓邱顯智「它不進來我要審什麼」

「居家快篩」挨批被動　陳時中怒槓邱顯智「它不進來我要審什麼」

廈門再揪出2例台灣輸入！　包含1名無症狀感染者

廈門再揪出2例台灣輸入！　包含1名無症狀感染者

立委追問居家快篩進口　陳時中罕見暴怒

立委追問居家快篩進口　陳時中罕見暴怒

關鍵字：

北市台北市台北市政府柯文哲區域聯防防疫新冠肺炎台灣防疫新冠疫情影音

讀者迴響

熱門新聞

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：大規模施打！

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

即／資深記者輕生亡！「確診新冠肺炎」

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

「應立即進入四級警戒」　醫曝得阻斷這類人傳播鏈

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

高端疫苗解盲倒數　知情人曝內容

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面