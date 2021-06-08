北市專責病房尚有360床！柯文哲稱量能沒問題　「區域聯防」支援新北

▲台北市長柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

行政院長蘇貞昌8日赴立院進行報告並備質詢，行政院書面報告指出，目前全國專責病房床數，含負壓隔離病房及專責加護病房病床，共計約7200多床，空床數4000多床，空床率約55％。根據台北市政府統計，截至7日，北市府專責病房空床數約有360床，檢疫所與防疫專責旅館空床數約280床，其檢疫所還有一部分歸給中央，支援新北市。

行政院書面報告指出，為擴大收治重症者量能，全國醫療院所已遵循指揮中心要求，逐步清出專責病床，部分醫院並轉化為專責醫院，目前全國專責病房床數，含負壓隔離病房及專責加護病房病床，共計約7200多床，空床數4000多床，空床率約55％。為因應病患醫療照護需要，治療所需的藥劑藥品、呼吸器、血氧機、製氧機等，也都充足並增加採購及生產。

另外，集中檢疫所目前有5800多間，尚有3100多間空房，防疫旅館目前共有約2萬1,000間，尚有1萬5400多間空房，政府將持續盤點擴增集中檢疫所及加強型防疫旅館，確保輕症或無症狀確診者緊急安置使用，分流紓解醫院收治病患的壓力。

台北市長柯文哲7日提及，北市防疫專責病房及防疫專責旅館，加起來大約有3000個床位，所以量能上沒有問題，至於是否需要支援南部，目前看起來南部疫情並無爆發跡象，先把北部疫情解決。台北市政府統計資料顯示，截至7日晚間6時，北市專責病房空床數為360床左右；截至7日晚間11時59分，集中檢疫所與防疫專責旅館空床數約280床左右。

柯文哲4日提出北市「區域聯防」架構，未來將朝向雙北市醫療資源串連邁進，讓防疫不分你我。在北市相關病房及防疫旅館床數都足夠的狀態下，未來將朝向雙北市醫療資源串連，並以中央資源當作緩衝。

柯文哲當時表示，北市將運用自有量能，做最有效率調度，甚至以後新北市個案，也可以到北市加強版防疫專責旅館收住。至於在北市境內及周邊的中央集中檢疫所的量能，就交還給中央去自行調配，如此一來中央有餘裕可調度，支援新北市的個案需求。