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社會 社會焦點 保障人權

等不到紓困4.0補助3萬元　小黃運將工地打零工...曝酒店妹也來

夜歸,計程車,運將,乘客（圖／記者張一中攝）

▲苦等紓困4.0補助3萬元，小黃司機無奈轉行當粗工，工地還赫見酒店妹。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

新冠疫情升溫，政府推出紓困4.0方案，相關的計程車、遊覽車或是小客車租賃業代僱駕駛人將補助3萬元。台中計程車司機約8000多人，一名陳姓計程車司機抱怨，打電話去監理所詢問，監理所回答銀行已經出帳，惟須分三批匯入，要耐心等等，但直言「從萬華爆發疫情開始就幾乎零收入」，逼得他們現在不跑車，跑到工地當粗工。

陳姓運將表示，從萬華疫情爆發後，幾乎就零收入，在外面跑一天賺不到300元，一個月賺不到一萬元，但自己還有三個小孩要養，只能先不開計程車，改到工地打工，「今天還看到酒店妹也來打零工，搬東西、跑上跑下、清潔打掃。」

陳姓運將提到，先前去電去監理所，監理所人員通知，申請資料都已經送出，銀行會分三批匯入，但據他所知，身邊同行還沒人領到，監理所人員請他這3天再去刷簿子看補助有無匯入。

公路總局7日指出，6月4日已先將補貼款項撥入5萬4千名駕駛人帳戶，7日則有2萬餘名駕駛人收到匯款，其餘近8千名駕駛人將於今日收到匯票，合計超過8萬2千名駕駛領取該局發放之行政院補貼款項，共計發放超過24.6億元。

▲苦等紓困4.0補助3萬元，小黃司機無奈轉行當粗工，工地赫見酒店妹。（圖／讀者提供）

▲苦等不到紓困4.0補助3萬元，陳姓小黃司機無奈轉行當粗工。（圖／讀者提供）

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