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負責拍攝黃偉哲！台南新聞處人員傳接觸確診者　篩檢報告出爐

▲台南市政府新聞處1名攝影人員，7日上午傳出與確診者有接觸，被通知緊急離開辦公室，台南市生局表示該員檢為陰性，目前安排居家隔離。（圖／記者林悅攝）

▲台南市政府新聞處1名攝影人員，7日上午傳出與確診者有接觸，被通知緊急離開辦公室，台南市生局表示該員檢為陰性，目前安排居家隔離。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府新聞處1名攝影人員，7日上午傳出與確診者有接觸，被通知緊急離開辦公室，台南市衛生局指出，該員工經篩檢結果係陰性，已經安排居家隔離，同辦公室人員也已經安排自我健康監測，市府人員在防疫3級時期就已經遵守防疫規定，隨時注意自己的身體狀況，也提醒大家，有身體不適時請盡快就醫。

據了解，該名負責新聞攝影的員工，其胞弟被確診，且曾於上週回來，與該員工有接觸，該員工平日負責市長黃偉哲的行程活動之攝影工作，與媒體也有接觸互動，一早就通知離開辦公室前往篩檢及居家隔離，7日的行程也交由其他同事勞。惟消息傳出引起市府員工與媒體議論擔心。

台南市衛生局回應指出，經查新聞處同仁篩檢為陰性，已經安排居家隔離，同辦公室同仁也已經安排自我健康監測。市府同仁在防疫三級時期就已經遵守防疫規定，隨時注意自己的身體狀況，也提醒大家，有身體不適時請盡快就醫。

依防疫SOP，雖該攝影人員PCR為陰性，但因也有可能陰轉陽，在進行居家隔離結束前，須再進行二採，如仍是陰性才會真正解除隔離。

台南市衛生局指出，有關桃園一確診個案之家人為台南市政府新聞處員工，經查該確診個案於6月7日確診，由於案曾於5月28-30日返台南居住，其同住4位家人台南市衛生局已於第一時間協助採檢且報告結果為陰性。該名新聞處員工採檢陰性且工作期間皆有配戴口罩，故職場同事列自我健康監測14天。

自我健康監測者應遵守以下注意事項，1、應避免出入具有人潮眾多，無法保持社交距離或容易近距離接觸不特定人士等特性之公共場所。若必需外出時，應全程佩戴醫用口罩。2、若完全沒有出現任何症狀，仍可正常生活或上班、上學，及搭乘大眾運輸工具外出，但都務必落實全程佩戴口罩，當口罩沾到口鼻分泌物時，應立即更換並內摺丟進垃圾桶。3、維持手部清潔，保持經常洗手習慣，原則上可以使用肥皂和清水或酒精性乾洗手液進行手部清潔。4、若出現發燒( ≥38˚C)、嗅/味覺異常、腹瀉或有呼吸道症狀，請立即佩戴醫用口罩，請儘速通知台南市防疫專線06-2880180，依指示至指定之醫療院所就醫，且避免搭乘大眾運輸工具前往。5、就醫時並應主動告知醫師為「自我健康監測」對象、接觸史及身邊是否有其他人有類似的症狀。（更新於22時26分補充衛生局說法）

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