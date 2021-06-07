快訊／中研院院士陳培哲辭疫苗審查員「與總統有關」　府回應了！

▲中央研究院院士陳培哲。（圖／翻攝自中研院官網）



記者董美琪／綜合報導

中研院院士陳培哲閃電請辭，媒體報導，陳培哲5月底請辭國產疫苗審查委員，原因是擔心審查委員會難秉持獨立性，並點名最大困難就是「來自總統蔡英文」。對此，總統府7日晚間表達不解與遺憾。

媒體報導，陳培哲因為擔心審查委員會難秉持獨立性，5月底請辭審查委員。總統府發言人張惇涵晚間說，這說法令人不解與遺憾，在疫苗審查過程，對投入研發人員不公平。

張惇涵晚間表示，總統府不知道陳培哲擔任或辭去疫苗審查委員，即使陳培哲近期對國產疫苗有不同看法，都尊重他的發言；因此，也對陳培哲認為最大困難就是「來自總統蔡英文」這種說法，感到不解與遺憾。

張惇涵強調，政府多次表達很清楚的立場，任何疫苗研發過程，都必須依科學程序，安全、有效最重要，一定要依照國際科學標準，嚴格為國人健康安全把關，陳培哲是科學家，一定很清楚，疫苗審查過程一切依科學程序進行，任何非科學的指涉，對於研發人員及其他專家學者不公平，讓科學數據證明才正確。

▲總統府發言人張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）



陳培哲日前痛批，讓高端、聯亞、國光3家公司製作蛋白次單位疫苗，根本就是「讓中餐廳師傅做法國菜」，「民進黨政府就是不相信科學！」此外，陳培哲表示，7月絕對不可能做出國產疫苗。

事實上，陳培哲並非第一次針對疫苗的議題發言，當時民間企業想捐贈疫苗時，曾出面痛批，政府公布的規定，除了造成地方政府的麻煩，也會導致民間企業捐贈疫苗困難，產生嚇阻作用，當務之急應該是想辦法引進疫苗，但指揮中心在這個問題上，對民間刁難，簡直將人民的生命放在權力之後，突顯出「這是一個非常傲慢的政府」。