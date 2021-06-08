批政府刁難3000萬劑疫苗　醫師蘇偉碩：不然這265人現在還活著

▲輝瑞/BNT疫苗（左）及莫德納疫苗。（圖／路透）

網搜小組／董美琪報導

疫情警戒讓「疫苗議題」成為焦點，精神專科醫師蘇偉碩發文表示，「如果三千萬劑的輝瑞BNT疫苗沒有被刁難，這265個人現在還活著！大醫院裡的確診專責病床也大多閒置！」文章引起討論。

蘇偉碩7日下午在臉書發文指出，「截至4/23，台灣因為確診COVID-19而死亡的人數是12個人。但是今天，死亡人數已經高達286人，還有一些人的死亡通報還在行政作業中。也就是說，在4/24以來，因為這波3+11而導致的疫情已經至少奪走274人的生命。」

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蘇醫師舉例，在以色列證實，輝瑞BNT疫苗減少「確診者死亡」效果達96.7%，減少「確診住院」需要效果達97.5%，「也就是說，如果去年11月東洋藥品簽下的3000萬劑輝瑞BNT不被蔡英文政府刁難，今年一月，陸續到貨，政府在二月中陸續展開接種，到了三月中，第二劑BNT疫苗施打後，清明節前後，完成接種的民眾絕大多數已經具有免疫力。」

▼長照養護機構人員施打疫苗畫面。（圖／台中市政府）



「這樣算起來，這274個人當中，只有9個人會走到死亡這一步，其他265個人則現在還活著。」蘇偉碩認為，如果不是3000萬劑疫苗被莫須有的「原廠授權書」刁難，雙北各大醫院裡的確診重症患者大約也只有現在的5%，專責病床會大多閒置，醫護人員則依然堅守崗位，準備對付更難纏的源自印度的德爾塔（Delta）變異病毒（我相信已經進入台灣了）。」

蘇偉碩直言，政府「惜篩如金，愛財勝於人命」的政策，讓解除三級警戒遙遙無期，「而輝瑞BNT疫苗的緊急授權還在陳時中的口中含著。有人說這是率獸食人的政府，我是信的！」

東洋藥品去年11月3日宣布，10月12日取得德國BioNTech(BNT)新冠疫苗在台銷售的「有條件授權書」後，經20多天密集地與BNT、衛福部疾管署協商討論，雙方對數量及價格仍有落差，未能達成協議，因此東洋將無法如期代理新冠疫苗進口。

▲台灣東洋董事長林全去年說明與BNT疫苗洽談代理新冠疫苗過程。（圖／記者李毓康攝）



中央流行疫情指揮中心去年11月曾發聲明回應，有關東洋藥品與疾管署洽談德國BioNTech COVID-19疫苗乙事，疾管署多次口頭及書面請該公司提出原廠正式授權文件及合約草案，以作為後續洽商之依據及具體標的，惟尚未獲該公司回復。疾管署仍會持續積極透過多方管道洽購符合需求之COVID-19疫苗，以加速及確保取得疫苗，保障國人健康。