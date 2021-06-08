網傳「台灣只需少量疫苗」日本捐疫苗陰謀論　外交部晚間還原真相

▲日本政府提供124萬劑AZ疫苗。（圖／指揮中心提供）



記者董美琪／綜合報導

外交部7日晚間針對「網路社群傳播台灣告訴日本因7月施打國產疫苗、僅需少量疫苗應急，所以日方才給124萬劑。」一事特別澄清，此社群敘述明顯不實，不僅嚴重扭曲日本誠意，為特定政治立場操弄輿論的意圖更不可言喻。

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）



外交部7日晚間表示，針對有網路社群假稱「台灣政府告訴茂木外相，七月要打國產，所以只要少量應急，這就是為什麼日本AZ只來124萬劑的原因....台灣唯一的活路就是國民黨的路線，保台不反中」，外交部說明如下：

一、還原日本外相茂木談話，主要為外相認為台灣的現況，預計七月以後疫苗的生產體制將會完備，但體認6月有相當緊急的需求。茂木外相從未說過台灣曾表達只需要124萬劑，更沒有說台灣認為7月以後有國產疫苗就足夠了的說法，該網路社群的敘述明顯不實。

二、在國際疫苗供應失序的情況下，日本政府在本（六）月四日，將其最新生產的所有AZ疫苗共124萬劑，全部無償提供台灣，盛情感人。該網路社群的不實內容，不僅嚴重扭曲日本政府的誠意，為特定政治立場操弄輿論的意圖更不言可喻。

三、目前全球各大疫苗廠供貨依然緊張，我們會持續向各疫苗原廠及主要生產國盡力爭取，確保供應穩定。

▲日本提供124萬劑AZ疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

