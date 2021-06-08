張榮味爆「搶先打疫苗」享特權　雲林衛生局緊急回應了！

▲前雲林縣長張榮味。（圖／記者李忠憲翻攝）



記者曾羿翔／綜合報導

前雲林縣長張榮味近日被爆料「已搶先打疫苗」，前縣長的身分能夠先接種疫苗引發外界質疑是否耍特權。對此，雲林縣衛生局回應，一切符合規範，張榮味符合疫苗接種對象。張榮味因林內鄉焚化廠索賄案被判刑8年，日前假釋獲准，於5月31日出監。

綜合媒體報導，有爆料指出，張榮味已接種疫苗，但他未滿65歲，身分也非醫事人員或是高風險接觸人員，也不屬於中央、地方參與或負責疫情指揮中心等身分，引發外界質疑。

雲林縣衛生局回應，張榮味是張麗善縣長同住之家人，且張縣長是地方疫情指揮官，本人與同住者都是公告疫苗施打適用對象，符合中央與地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員等，實施計畫第1類至第3類對象之同住者「公費接種疫苗對象」。

▲雲林縣長張麗善是地方疫情指揮官，張榮味是同住家人，符合疫苗施打適用對象。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



張榮味因林內鄉焚化廠索賄案被判刑8年，法務部矯正署上月已核准假釋，張榮味在5月31日出監，並以書面方式向雲林地檢署執行科報到，現轉觀護人執行保護管束。雲林縣長張麗善當時表示，兄長回來當然很開心，覺得他這段時間受苦也受委屈，可以重新調整他的腳步。

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