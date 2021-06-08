全家都染疫！檢疫中心買蛋糕幫慶生　9歲確診男童貼心許了一個願

▲專責新店區的集中檢疫中心為一名確診男童慶生。（圖／翻攝自YouTube／蔡炆璇，下同）

記者閔文昱／綜合報導

本土疫情升溫，許多確診者獨自在病房、檢疫所隔離，無法與家人、朋友見面，甚至碰上生日時，也只能自己在病房孤單度過。台北慈濟醫院專責新店區集中檢疫中心的團隊日前得知一名小朋友生日，於是就特別準備生日蛋糕，與一同被隔離的家人齊唱生日快樂歌，畫面相當溫馨感人。

台北慈濟醫院5日在臉書上發文表示，在煩悶的隔離日子裡，病人、醫護都需要一點小小驚喜和鼓勵，「日前，台北慈濟醫院承接防疫專責旅館的醫護團隊，得知一名9歲男童生日，於是跟飯店人員合作，在晚餐前送上生日蛋糕，並在鄭敬楓副院長的帶領下跟小朋友一家人視訊，齊唱生日快樂歌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文中指出，收到祝福的小朋友相當開心，但他的願望不是考試考100分，而是「全家人都可以平平安安地回家。」而孩子純真的笑顏，也讓醫護團隊也感到非常溫暖，有了繼續往前的動力。

影片中可以看到，台北慈濟醫院的團隊醫護人員對著鏡頭唱起生日快樂歌，並祝福男童一家平安、順利，「這個事情很快就會過去」，要加油打敗病毒，小小的暖心舉動讓人看了十分感動，也在這黑暗、嚴峻的時刻替大家帶來一絲溫暖。

專責新店區的集中檢疫中心，收治的200名確診患者中，就有將近30位國小與幼稚園以下的孩童。新北市觀旅局長張愛晶表示，生日的男童一家5口皆確診，入住集中檢疫中心，因此難以像過去一樣團聚過生日。為此，集中檢疫所工作人員特別準備了一場線上的慶生會和蛋糕，替他們緩解這段時間的心理壓力，也讓小男童開心度過9歲生日。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘