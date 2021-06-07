終於肯聽林右昌？　柯文哲：市場非感染主力、警力也不是無限

▲柯文哲。（圖／北市府提供）



記者黃巈禾／台北報導

台北市長柯文哲6日宣布，7日起由警方管制傳統市場人流，一到五市民自主管理，六日強制按身分證字號尾數進行分流。第一個發起市場進行身分證字號尾數分流的基隆市長林右昌直言「柯文哲市長終於肯聽我的話」。對此，柯文哲7日在防疫記者會上回應，目前為止，在台北市，市場不是感染主力。

柯文哲表示，執政還是要考量成本效益，過去三個星期當中，5月24日、5月25日這2天是非常危急，救護車在馬路上跑來跑去，無法把病人送進急診處，1天有30幾起，事實上，一開始要先建立醫院，醫院系統要擴張，不是說變就變，還有防疫旅館在短短3個星期裡面，從0張床變成可以有1800張，是有輕重緩急的。

柯文哲指出，在台北市，市場感染不是主力，一開始是家戶感染，這才是佔最大宗，從最重要先處理，最後才處理市場，市場也不是星期一到星期日，強制管理六日，因為警力不是無限。

柯文哲認為，政治是這樣，一旦下令要能執行，政治核心就是執行力，不是喊口號，北市公有場館要管制就79個，不是每個市場都向南門有幾個出口四通八達，政治要務實，不要隨便下令，讓警察、市場處公務員跑來跑去，既然疫情慢慢在控制，就要越縮越緊，Google map小群聚要一個一個消滅掉，北市目前為止，市場不是感染主力，但還是有風險，檢查過一到五還好，主要是六日。