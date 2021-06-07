宜蘭+1也是家族傳播鏈　40多歲女性全聯等4足跡曝

▲▼6/7宜蘭＋1，新足跡包括宜市全聯、南館市場、崇聖街、宜蘭國中等。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央疫情指揮中心6/7公布宜蘭確診＋1，宜蘭累計84人受害，新增者為案11453，宜縣府6/7公布40多歲女性案11453的足跡包括：宜蘭市全聯校舍店、宜蘭國中周邊、宜蘭市南館市場及崇聖街周邊等地，請民眾多加留意足跡。

案11453，宜縣府6/7公布40多歲女性案11453的足跡包括

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5/29日15:30~16:50宜蘭市全聯校舍門市。

5/31日10:00~16:00宜蘭國中周邊及16:10〜16:25，以及宜蘭市中央市場之中央停車場與崇聖街周邊店家。

6/1日15:30~15:50宜蘭市南館市場南興街周邊店家及宜蘭市中央市場崇聖街周邊店家。

宜蘭衛生局表示，宜蘭7日確診的案例，案11453是40多歲女性，是案10212號及11007號的女兒，之前曾與案10517號同住。10212被確診後也被匡列為居家隔離對象。6月3日採檢為陰性，但自6月5日發生發燒、喉嚨不適及腹瀉等症狀，6月5日做第二次採檢，結果為陽性而確診，CT值21。

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