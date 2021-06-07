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宜蘭家庭群聚+1　祖孫三代6口全染疫！最小10個月大

▲宜蘭最年輕確診家族增1例，一家三代6口全染疫。（圖／宜縣府提供）

▲宜蘭最年輕確診家族增1例，一家三代6口全染疫。（圖／宜縣府提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭家庭群聚6/7再新增一例，在新北工作的40多歲男子（案10517）染疫後，一家三代同堂先後5人確診，一家6口中確診最小只有10個月大。

宜蘭衛生局表示，40多歲在新北工作的男子案10517，在6/4確診後（CT值33、沒有任何症狀），因他曾在5月17日到24日回宜蘭居住，初步研判傳播鏈應從台北傳過來。後來他60多歲母親案10212也在6/4確診（CT值19）。

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6月5日這一家有3人被確診，分別是案11007是60多歲的男性，案10212號的丈夫，先前已被匡列為居家隔離對象，6月3日出現發燒的症狀，經採檢結果為陽性而確診，CT值18。經疫調追蹤顯示，夫婦倆的大兒子案10517於台北工作，代表已感染一段時間了。

案1108為30多歲女性，案10212及案11007的媳婦。也是之前被匡列為居家隔離對象，平常工作是在台北，5月18日起就開始居家辦公，而台北同棟大樓及辦公室並沒有人確診。她自5月29日起有喉嚨不適、腹瀉的症狀，6/4因案10212確診，被列為居家隔離的對象，採檢陽性而確診，因為她以居家辦公為主，CT值21。

案11009是10月大女嬰，案10212號及案11007的孫女。5月29日出現腹瀉、食欲不振的症狀，因症狀一直持續，6/4案10212號確診，因此被匡列為居家隔離對象並採檢。採檢結果為陽性而確診，CT值33，這是目前為止宜蘭縣最年輕的一個案例。

6/7日這一家又確診的是40多歲女性案11453，案10212號及11007號的女兒，之前曾與案10517號同住。10212被確診後也被匡列為居家隔離對象。6月3日採檢為陰性，但自6月5日發生發燒、喉嚨不適及腹瀉等症狀，6月5日做第二次採檢，結果為陽性而確診，CT值21。

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