宜蘭又增9例！　家庭群聚佔大宗...一家五口染疫最小不到1歲

▲6/6宜蘭新增9確診，其中金樽1人，家庭群聚7人，店員1人。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

中央疫情指揮中心6/6公布宜蘭新增9確診（宜蘭6/5已先公佈尚無案號的3例），累計83人染疫，新增者包括金樽1人、家庭群聚7人、店員1人。宜縣府6/5公布的足跡包括：宜市延平路、壯圍玄威廟，請民眾多加留意。

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宜蘭衛生局表示，依照6/5凌晨縣內檢驗機關的檢驗結果，有3例是陽性，且因有相關足跡的問題，經向中央流行疫情指揮中心報備獲准後，6/5先行公布3例相關資料，此三例暫無案例編號。

暫編1號是60多歲的男性，案10212號的丈夫，先前已被匡列為居家隔離對象，6月3日出現發燒的症狀，經採檢結果為陽性而確診，CT值18。經疫調追蹤顯示，夫婦倆的大兒子於台北工作，也在6/4天確診（案10517號），但是沒有任何症狀，而CT值33，代表已感染一段時間了。大兒子（案10517）曾在5月17日到24日回宜蘭居住，初步研判感染源應從台北傳過來。

暫編2號為30多歲女性，案10212及暫編1號的媳婦。也是之前被匡列為居家隔離對象，平常工作是在台北，5月18日起就開始居家辦公，而台北同棟大樓及辦公室並沒有人確診。她自5月29日起有喉嚨不適、腹瀉的症狀，6/4因案10212確診，被列為居家隔離的對象，採檢陽性而確診，因為她以居家辦公為主，CT值21。

暫編3號為一個不到1歲小女生，案10212號及暫編1號的孫女。5月29日出現腹瀉、食欲不振的症狀，因症狀一直持續，6/4案10212號確診，因此被匡列為居家隔離對象並採檢。採檢結果為陽性而確診，CT值33，這是目前為止宜蘭縣最年輕的一個案例。

6/6日確診的案例中，案10992是10多歲男性，是4990的親人。案4990確診後，被匡列為居家隔離對象。後來出現輕微咳嗽、流鼻水，6月4日到醫院採檢確診，CT值25。

案10993是30多歲女性，是4990的姐姐。5月24日被衛生局列為居家隔離對象，後來出現輕微咳嗽，6月4日到醫院採檢而確診，CT值22。

案10994是30多歲男性，是4990的親人，也是10993的丈夫。同樣在5月24日被匡列為居家隔離對象，在6月3日出現輕微咳嗽，6月4日到醫院採檢後確診，CT值24。

案10995是60多歲男性，是4990的父親、5974的丈夫。5月24日被匡列為居家隔離對象，曾在5月28日出現輕微咳嗽，採檢後確診，CT值21。

案11276是10多歲男性，是某餐廳群聚案4992的哥哥。5月22日被匡列為居家隔離對象，期間沒有任何症狀，惟採檢後確診，CT值24。

案11128是40多歲女性，是某商店工作的店員。5月27日該案出現肌肉痠痛，因為症狀持續至醫院就診，採檢後確診，CT值20。由於該商店有落實實聯制，衛生局已掌握相關足跡，正在調查感染來源。

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