洪孟楷質疑「有錢卻拿不到疫苗」　他酸：缺乏國際觀惡意扯後腿

▲台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜批國民黨立委洪孟楷，不是缺乏國際觀，就是惡意扯後腿，讓民眾產生錯誤認知。（圖／陳子瑜）



記者陶本和／台北報導

國民黨立委洪孟楷質疑蔡政府「明明有錢、有能力購買，為何現在一年多了還未拿到，反而需要靠別人小額捐贈？」對此，台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜7日表示，不是缺乏國際觀，就是惡意扯後腿，讓民眾產生錯誤認知。

陳子瑜說，真的就是有錢也買不到，看一下國際兩大疫苗廠商的狀況。首先，莫德納今年五月和瑞士新簽訂700萬劑合約，但要到明年才能交貨；而AZ，去年八月就跟歐盟談好四億劑，原定在今年第一季要交貨，結果第二季（六月）要結束了，才給25％，還被歐盟告上法庭。

陳子瑜表示，日本跟美國也不是「小額捐贈」，日本把手上的現貨124萬劑疫苗，全部捐給台灣；而美國所捐贈的75萬劑，是提供給地區戰略夥伴的六百萬劑額度來看，都是超過十分之一的大量。

陳子瑜說，不要忘記，跟台灣同樣具備「亞洲地區」和「地區戰略夥伴」的印度，人口有13億。

他強調，洪孟楷這樣的言論，如果不是缺乏國際觀，對國際現況一點都不理解，就是惡意扯後腿，用與現實不符的資訊，讓民眾產生錯誤的認知。

陳子瑜指出，疫苗的道理很簡單，就是「供不應求」，國內有某大鋼鐵廠的月餅，每年都搶翻天，有錢也買不到，「這麼簡單的道理，洪孟楷卻不知道，實在是，哎」。