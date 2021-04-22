陳子瑜揭穿馬英九扭曲歷史洗白　重提國光石化案「只想攻擊蔡英文」

▲前總統馬英九。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對前總統馬英九提及國光石化案與大潭藻礁案一事，台灣基進中央新聞部副主任陳子瑜22日揭穿馬英九的說法表示，他根本不是基於環保的理由才終止國光計畫，此刻重提國光石化案，只是為了藉機攻擊總統蔡英文，並且扭曲歷史，為自己洗白。

馬英九在臉書發文重提10年前的「國光石化案」，表示政府決定停止開發，捨棄生產低階石化產品並推動高質化，保留珍貴濕地，是一個經濟與環保雙贏的正確決定。

不過，陳子瑜隨後發文揭穿馬英九的說法，他回顧歷史表示，民進黨首次執政時，面對朝小野大的局面，國民黨、親民黨陣營整天抨擊民進黨「沒有投資、不會拼經濟」，因此時任行政院長蘇貞昌在2006年將國光石化約6325億投資，列入「大投資、大溫暖計畫」的重大開發案之一。

陳子瑜說，2008年1月，因原預定地雲林面臨環評與購地的困難，行政院發函將計畫移至彰化，此時因即將政黨輪替，中央政府決定按照行政倫理，暫停計劃，由馬英九政府決定後續處理。

「如果2021年的馬英九真的如他所說，『捨石化、留濕地』，怎麼會等到2011年才宣布停止計畫？」陳子瑜表示，馬英九政府上台之後，多次宣示要加速推動，首先，副總統蕭萬長在2008年7月31日指出，以往政府作業常被評估是「慢吞吞」，因此，這次由他出面協調國光石化投資案，以利此案能快速且有效推動。

其次，馬英九政府在2008年12月29日，為推動國八輕國光石化及台塑大煉鋼廠開發案，政府希望將環評的程序和速度加快，原本在明年九月通過環評的時程能夠提前至明年初。另外，經濟部也在2010年9月4日於四大報刊登廣告，力挺石化業。

陳子瑜說，馬政府的經濟部工業局於2010年9月27日，分別於高雄、台中舉辦「石化工業政策評估說明書環境影響評估公聽會」，結束後直接宣布政策環評11月底將送環保署審查。

對此，陳子瑜分析，馬英九政府最後之所以對國光石化喊卡，是因為三項原因：第一，政府無法提出有效的替代方案；第二，無法清楚解釋設廠運作後對鄰近居民的健康影響；第三，吳敦義「白海豚會轉彎」等幹話，引發全國公憤。

陳子瑜強調，馬英九根本不是什麼基於環保的理由才終止國光計畫；而他更令人不齒的地方是，試圖用國光石化比中油天然氣三接，根本是牛頭不對馬嘴，「天然氣儲存槽對周遭居民健康根本沒有影響，此外總統府與行政院也願意與不同意見團體溝通，並針對替代方案進行討論，這些都跟馬英九時期的鴨霸態度完全不一樣」。

因此，陳子瑜認為，馬英九此時此刻重提國光石化案，顯然只是為了藉機攻擊蔡英文，並且扭曲歷史，為自己洗白。

▼台灣基進黨新聞部副主任陳子瑜。（圖／陳子瑜臉書）

